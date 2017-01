Globus kämpft um den Standort Dresden Der Konzern könnte sofort losbauen, sagt einer der Manager. Doch die Stadt bremst.

Heiko Weigert (l.) und Enrico Wilde stehen vor dem verfallenden Bahnhofsgebäude aus dem Jahre 1857. © Stefan Becker

Außer Spesen wieder nix gewesen? Ein weiteres Jahr haben die Globus-Manager mit Warten und Wundern verbracht. Warten auf ein positives Signal der Stadt, um mit dem Bau des Marktes beginnen zu können. Denn das denkmalgeschützte Areal des Alten Leipziger Bahnhofs verfällt immer mehr. Die Manager wundern sich darüber, dass sich die Verantwortlichen aus der Verwaltung lieber mit weiteren städtebaulichen Visionen beschäftigen, als mit der Investition von 70 Millionen Euro innerhalb eines verbindlichen Zeitplans. Die SZ hat mit den Globus-Managern Enrico Wilde und Heiko Weigert gesprochen.

Herr Wilde, wann könnten Sie den Bau des Globus-SB-Warenhauses starten?

Sofort. Wir haben über die Jahre alle Auflagen aller Ämter erfüllt, alle relevanten Gutachten erbracht, von unserer Seite könnte es endlich losgehen.

Welche Auflagen sind denn mit dem Bau verbunden?

Das beginnt im großen Stil mit der Sanierung der denkmalgeschützten Bauten, Häuser wie Böden. Parallel dazu entsorgen wir auf der Baustelle die Altlasten im Boden, da hat sich über die Jahrhunderte einiges angesammelt. Für die rund 500 geschützten Zauneidechsen haben wir bereits eine Ausweichfläche erworben. Wir sanieren die alte Eisenbahnstraße und bauen dabei auch eine neue Straßenbahnhaltestelle. Die Künstlergilde Hanse 3 soll weiter in den Räumen bleiben, und auch für die Wagenburg des Vereins Freiraum Elbtal suchen wir nach einer Lösung auf unserem Grundstück.

Herr Weigert, Sie wollen 8 800 Quadratmeter Ladenfläche bauen, die Stadtrats-Mehrheit billigt auf dem Gelände aber nur noch 800 Quadratmeter zu. Könnte Globus die Fläche für einen Kompromiss nicht weiter verkleinern?

In den zurückliegenden Jahren hat sich unser Globus-Konzept deutlich weiterentwickelt. Wir betreiben heute längst keine klassischen SB-Warenhäuser mehr und haben insbesondere den Bereich der Eigenproduktion deutlich ausgebaut. Und gerade dafür brauchen wir auch den Platz, nämlich für die Produktions- und Verkaufsflächen der Meisterbäckerei und Fachmetzgerei. Gleiches gilt für die globuseigene Gastronomie. Gleichzeitig sind wir ein Großflächenspezialist und als solcher erfolgreich mit Flächenkonzepten der auch für Dresden geplanten Größenordnung.

Kritiker stoßen sich an den geplanten 1 000 Parkplätzen – müssen die sein?

Unseren Berechnungen nach ist diese Anzahl an Parkplätzen notwendig, auch deshalb, weil nicht nur Globus-Kunden den Parkplatz nutzen werden. Auf dem Gelände wird es weitere Gewerbe geben, deren Mitarbeiter und Kunden ebenfalls Autos fahren. Selbstverständlich bemühen wir uns, die Parkplatzsituation bestmöglich zu gestalten. Deshalb sind auch bereits 300 von den insgesamt 1 000 Parkplätzen auf dem Dach des neuen Gebäudes geplant.

Kommt es zum Verkehrsinfarkt in der Leipziger Vorstadt, wenn Lieferanten und Kunden den Markt ansteuern?

Die Frage des Verkehrsaufkommens haben wir im Zuge unserer Projektplanung von Gutachtern untersuchen lassen. Fest steht, dass jede Neu-Nutzung des Leipziger Bahnhofs zunehmenden Verkehr mit sich bringt. Denn auch Wohnungsbau, wie er oft in die Diskussion eingebracht wird, verlangt schon rein rechtlich nach adäquaten Parkplätzen, und sollten die Immobilien nobler ausfallen, vielleicht auch zwei pro Wohnung. Das Mehr an Verkehr lässt sich jedoch ohne zusätzliche Belastung für alte wie neue Anwohner und betroffene Pendler kompensieren. Im eigenen Interesse arbeiten wir mit Verkehrsplanern an einem entsprechenden Konzept.

Die Kritiker der „Allianz für Dresden“ titulieren Globus als „die Saarländer“ – wie sehen Sie Ihre Chance in Dresden?

Von unseren Ursprüngen her betrachtet sind wir natürlich „Saarländer“. Vor rund 180 Jahren als Kolonialwarenhandel im saarländischen St. Wendel gegründet, wagte das Unternehmen den Schritt in den Großhandel, etablierte dort das Konzept der Selbstbedienung und wuchs so weiter zum Globus SB Warenhaus mit aktuell 46 Märkten in Deutschland, 15 in Tschechien und zwölf in Russland. An den einzelnen Standorten erlebt man uns aber nicht als zugezogene Saarländer. In jedem Markt arbeiten rund 300 Menschen aus der Region, pflegen wir lokale Partnerschaften und sind fester Bestandteil des alltäglichen Lebens. Deutschlandweit beschäftigt Globus rund 18 500 Mitarbeiter, von denen über die Hälfte am Unternehmen beteiligt ist.

Zählen sie mit Milliarden-Umsätzen zu den ganz Großen in der Branche?

Als größter Handelskonzern in Europa und auch in Deutschland gilt gegenwärtig die Schwarz-Gruppe mit Märkten wie Kaufland und Lidl. Der Konzern setzt im Jahr rund 50 Milliarden um. Globus liegt bei rund einem Zehntel davon. Unter den Großen, zu denen auch Edeka mit Netto gehören sowie Aldi und Rewe, zählen wir eher zu den Kleinen.

Resultieren die vielen Vorbehalte gegen Ihr Geschäftsmodell aus dem lokalen Konkurrenzkampf im Einzelhandel?

Wenn wir uns die Supermarkt-Struktur im Bereich Dresden anschauen, dominieren Edeka samt Netto mit über 100 Geschäften das Geschehen, gefolgt von 45 Kaufland- und Lidl-Filialen, 33 heimischen Konsums, 32 Aldis und so weiter. Wir wollen uns als konkurrenzfähiger Wettbewerber präsentieren, und der Kunde entscheidet.

Das könnte aber dauern, wenn die Politik am Plan ohne Globus festhält.

Dann warten wir eben noch ein Weilchen.

Die Fragen stellte Stefan Becker.



