Globalisierungshilfe für die Lausitz Die Region bekommt Geld und Expertenhilfe von der EU, um den Wirtschaftssprung in die Zukunft zu schaffen.

Für ein Leben nach der Kohle in der Lausitz setzt sich nun auch die EU ein – und fördert die Region. © dpa

Die Lausitz ist eine von fünf europäischen Regionen, die von der EU Hilfe beim industriellen Wandel erhält. Das gab die EU-Kommission am Dienstag anlässlich des Gipfeltreffens „Ein einziger Planet“ bekannt. Die EU-Kommission hatte im vergangenen September aufgerufen, sich für zwei Pilotprojekte zu bewerben. Diese zielen darauf ab, europäische Regionen stärker dabei zu unterstützen, in ihre Wettbewerbsnischen zu investieren und die notwendige Innovation und Widerstandsfähigkeit zu schaffen, um die Globalisierung zu meistern.

Der Freistaat folgte der Aufforderung und bewarb sich mit seinem Strukturwandel-Konzept für die Braunkohleregion Lausitz und das Mitteldeutsche Revier – und erhielt den Zuschlag. Die vier weiteren ausgewählten Regionen sind Hauts de France in Frankreich, Norra Mellansverige (nördliches Mittelschweden, Piemont in Italien und Wallonien in Belgien. Sie waren bislang von Industriezweigen mit hohem -Ausstoß geprägt und haben oft mit einem Mangel an geeigneten Qualifikationen, hohen Arbeitskosten und Deindustrialisierung zu kämpfen.

„Die Europäische Union hat in jüngster Vergangenheit umfangreiche klimapolitische Eckpunkte beschlossen. Um diese anspruchsvollen Ziele realisieren zu können, muss sich jeder Mitgliedsstaat aufgefordert fühlen, seinen Beitrag zu leisten“, erklärt Wirtschaftsminister Martin Dulig. Als Beitrag Deutschlands sei dafür unmittelbar der Umbau der Braunkohle-Industrie vorgesehen. „Hiervon besonders betroffen ist in Sachsen das Braunkohlerevier in der Lausitz und das Mitteldeutsche Revier bei Leipzig“, so Dulig. Die Braunkohleindustrie bietet bislang rund 9 000 gut bezahlte Arbeitsplätze im gesamten Lausitzer Revier, davon rund 3 000 im sächsischen Teil. Das Mitteldeutsche Revier beschäftigt insgesamt rund 2 500 Personen.

Sachsen profitiert nun von maßgeschneiderter Unterstützung bei der Entwicklung einer Strategie für den Wandel zu einer -armen Wirtschaft, einem speziellen Expertenteam, das Vorteile existierender EU-Instrumente in die Strategie einbringt, einer Reihe maßgeschneiderter Seminare und anderer Unterstützungsleistungen durch das Europäische Institut für Cluster und industriellen Wandel. Zudem kann der Freistaat mit einem Zuschuss von maximal 300 000 Euro rechnen.

Für das Lausitzer Revier sieht das Wirtschaftsministerium laut der Bewerbung Potenziale auf den Zukunftsfeldern Energie, Rohstoffe, Umwelt- und Ressourcenmanagement. Allerdings seien die vorhandenen Unternehmen zu klein, die Forschungsergebnisse zu speziell und Innovationen oft noch nicht so ausgereift, um breite Wachstumseffekte in der Region zu erzeugen. Sachsen will nun das EU-Pilotprojekt nutzen, um sich auf europäischer Ebene mit Partnern und Experten zu vernetzen und gemeinsam einen interdisziplinären strategischen Ansatz für den Strukturwandel zu erarbeiten.

