Globalfoundries findet Spreewald-Partner Mit Beschichten und Ätzen kennen sich die Ingenieure der Mikrochipfabrik aus. Jetzt kommt ein Saugverfahren dazu.

Eine Mitarbeiterin von Globalfoundries Fab1 hält einen 22FDX Wafer in den Händen. © dpa

Dresdens größte Fabrik will ein Produktionsverfahren gemeinsam mit einem Partner in Brandenburg entwickeln. Dafür gibt es Zuschüsse. Der Globalfoundries-Prozessingenieur Marcus Stadel berichtete am Mittwoch, das Lübbenauer Unternehmen GP Anlagenbau GmbH werde den Dresdnern beim Bearbeiten der Siliziumscheiben helfen. Auf solchen Scheiben als Rohmaterial entstehen die Mikrochips in vielen Bearbeitungsschritten.

Das Entwicklungsprojekt soll helfen, Material zu sparen. Bisher wird ein Teil der teuren Rohlinge zu Ausschuss: Wenn die Oberfläche schon einige Arbeitsschritte durchlaufen hat, enthält sie geschütztes Eigentum der Globalfoundries-Kunden und lässt sich nicht mehr anders nutzen. Um künftig Recycling im Reinraum möglich zu machen, bietet GP Anlagenbau eine Saugstrahltechnik unter Vakuum an. Unterdruck beschleunigt ein Strahlmittel.

Das Bundesforschungsministerium gibt 450 000 Euro Zuschuss für zwei Jahre gemeinsame Forschungsarbeit. (SZ/mz)

