Glitzerwelt mit Schattenseiten Die Glashütter Uhrenfirmen sind mit der Baseler Messe zufrieden. Die Branchenkrise ist aber offenbar nicht zu Ende.

Die Uhrmacherin Jessica Tautt war in den letzten Tagen eine gefragte Gesprächspartnerin. Die junge Frau von Glashütte Original stellte mit dem Messeteam ihrer Firma neue Uhren in Basel vor. © Glashütte Original/Andreas Rentz

Dicht umringt war der Tisch, an dem die Uhrmacherin Jessica Tautt in den letzten Tagen saß. Die junge Frau gehörte zum 45-köpfigen Team, das die Uhrenmanufaktur Glashütte Original zur weltgrößten Uhren- und Schmuckmesse nach Basel schickte. Dort präsentierte das Unternehmen aus dem Müglitztal seine Neuheiten. Auch die Mitbewerber Tutima, Mühle, Nomos Glashütte, das Uhrenatelier Bruno Söhnle und Moritz Grossmann stellten dort ihre neuen Zeitmesser aus.

Die Erwartungen an die Messe waren hoch. Schließlich verlief das letzte Jahr nicht besonders gut für die Luxusuhrenbranche. Vor allem die Absatzmärkte in Russland und China schwächelten. Firmen, die dorthin exportieren, bekamen das zu spüren. Besonders hart traf es Medienberichten zufolge Schweizer Firmen. Auch an Glashütte ging das nicht spurlos vorbei. Die Uhrenbranche hatte es 2016 nicht leicht, sagt auch Thilo Mühle, Geschäftsführer des gleichnamigen Herstellers. Allerdings sah er bereits im Herbst erste Anzeichen für einen leichten Aufschwung.

Andere wie der Uhrenexperte Peter Braun blieben bis zuletzt skeptisch. „Ich bin noch nie mit so niedrig gesteckten Erwartungen nach Basel gereist“, sagt der Chefredakteur des Magazins Armbanduhren. Dort angekommen, fielen den meisten der langjährigen Besucher auch einige Veränderungen auf. Das zusätzliche Zelt, das die Veranstalter früher vor der Messe aufgebaut hatten – und in dem zum Beispiel die Firma Grossmann ihre Uhren zeigte – gab es nicht mehr. Firmen, die im Zelt ausstellten, wurden in den großen Messehallen integriert. „Dennoch wirkten die oberen Hallen recht luftig“, berichtet Thomas Wanka, Chefredakteur des Uhren-Magazins. Diesen Eindruck hatte auch das Team der Firma Mühle. Einige Stände seien diesmal nicht mit Uhrenherstellern besetzt gewesen. Stattdessen seien Verkaufsstände für Erfrischungen und kleine Snacks aufgebaut gewesen. Sicher war das auch eine Folge, dass in diesem Jahr rund 1 300 Aussteller und damit 200 Aussteller weniger als im Vorjahr auf der Messe präsent waren. Doch nicht nur die Zahl der Anbieter sank. In diesem Jahr kamen auch weniger Einkäufer, wie die Messeleitung informiert. Wurden 2016 noch 106 000 Einkäufer gezählt, so waren es diesmal 101 900, also rund vier Prozent weniger. Thomas Wanka hatte das Gefühl, dass auch viel weniger Besucher unterwegs waren. „Kein Vergleich zu dem Andrang und Geschiebe der Vorjahre“, sagt der Fachjournalist.

Gespräche im Halbstundentakt zurück 1 von 5 weiter Thomas Meier, Geschäftsführer der Manufaktur Glashütte Original: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf und den Ergebnissen der diesjährigen Baselworld. Wir hatten ebenso viele Termine wie vergangenes Jahr, vor allem mit Fachhändlern und Journalisten. Auch der öffentliche Bereich unseres Messestandes erwies sich erneut als Publikumsmagnet.“ Jasmin Denk, Unternehmenssprecherin von Nomos Glashütte: „Wir freuen uns sehr, dass unsere beiden neuen Uhrenkonzepte, Campus und Aqua, so großartige Resonanz gebracht haben. Insofern: Die Messe ist fantastisch für uns gelaufen, unsere Erwartungen wurden sogar übertroffen.“ Thilo Mühle, Geschäftsführer der Firma Mühle-Glashütte: „Im Vergleich zu den Vorjahren hat die Termindichte ungeheuer zugenommen. Die Baselworld ist ja seit jeher ein Pflichttermin für Juweliere und Fachjournalisten. Aber dass diese sich quasi im 30-Minuten-Takt die Klinke in die Hand geben, haben wir so noch nicht erlebt. “ Stephanie Söhnle, Geschäftsführerin Bruno Söhnle Uhrenatelier Glashütte: „Wir sind mit der diesjährigen Baselworld sehr zufrieden, unsere Erwartungen wurden deutlich übertroffen. Wir gehen von einem sehr guten Jahr 2017 aus, die Zeichen stehen ganz klar für die deutsche Uhr mit einer klaren Formensprache.“ Ute Delecate von der Geschäftsführung der Tutima-Uhrenfabrik: „Auf der Baselworld haben wir anlässlich unseres 90-jährigen Jubiläums die Tutima Tempostopp präsentiert, einen einzigartigen Manufakturchronographen mit Glashütter Geschichte. Nach diesem gelungenen Messeauftakt rechnen wir weiter mit einem erfolgreichen Jubiläumsjahr.“

Zufriedene Glashütter Hersteller

Dennoch zeigten sich die Glashütter Hersteller rundum zufrieden mit dem Verlauf der Messe. „Alle unsere vorgestellten Neuheiten stießen auf großes Interesse und kamen sehr gut an bei unseren Gästen“, sagt Thomas Meier, Chef von Glashütte Original. Ähnlich äußerten sich andere Hersteller. Nomos Glashütte geht noch weiter. Die Erwartungen seien übertroffen worden, sagt Firmensprecherin Jasmin Denk. Die Firma überraschte das Publikum mit dem Einsteigermodell Campus, das es schon ab 1 000 Euro gibt und mit dem junge Leute an die Welt der mechanischen Uhren herangeführt werden sollen.

Uhrenexperte Braun hat auch bei anderen Herstellern entdeckt, dass diese kleinere Brötchen backen können. „Ich war erstaunt zu sehen, wie viel kalkulatorische ‚Luft‘ da doch im Preisgefüge war.“ Eindeutig gestärkt seien die Preisbereiche unter den psychologisch wirkungsvollen Schwellenwerten 10 000 Euro, 5 000 und 2 000 Euro. Nun darf man gespannt sein, wie die Uhren bei den Käufern ankommen. Bei den Herstellern überwiegt die Zuversicht. Und auch die Einkäufer der Juweliere zeigten sich nach Einschätzung von Thomas Wanka von den vorgestellten Produkten überzeugt. Dennoch ist man in der Branche vorsichtig geworden. „Im Gespräch mit unseren Ausstellern und im Einvernehmen mit den Mitgliedern der verschiedenen Komitees haben wir beschlossen, die Dauer der Messe zu verkürzen und die Preise entsprechend anzupassen“, informiert die Messeleiterin Sylvie Ritter per Pressemitteilung. Demnach wird die nächste Baselworld nicht acht, sondern nur sechs Tage dauern.

