Glitzerbecken für das Ottendorfer Bad Die Bassins werden mit Edelstahl ausgekleidet. Irritationen gibt es um die Zahl der 50-Meter-Bahnen.

Die Becken im Teichwiesenbad in Ottendorf-Okrilla sind derzeit noch mit Beton eingefasst. Die Gemeinde hat sich jetzt darauf festgelegt, Becken aus Edelstahl zu installieren. Das Vorhaben kostet rund eine Million Euro. © Thorsten Eckert

Das wird eine der größten Investitionen in Ottendorf-Okrilla überhaupt:. Die Modernisierung des Teichwiesenbades. Rund 1,09 Millionen Euro wird die Gemeinde in die beliebte Freizeitanlage stecken. Größter Einzelposten ist dabei der Ausbau des Beckens. Statt des jetzigen Betonbeckens wird eins aus Edelstahl installiert.

Gemeinde- und auch Ortschaftsräte hatten sich für diese Variante starkgemacht. „Aufgrund der guten Haltbarkeit ist das auch langfristig die beste Lösung“, sagte der Ottendorfer Bürgermeister Michael Langwald (parteilos).

Auch 50-m-Bahnen

Nach Angaben der Gemeindeverwaltung wird das Schwimmerbecken groß genug für fünf 25-Meter-Bahnen und zwei 50-Meter-Bahnen sein. Der Nichtschwimmerbereich wird etwa 300 bis 400 Quadratmeter groß sein. „Genauere Angaben können wir hier noch nicht machen, da derzeit erst ein Vorentwurf vorliegt, der noch überarbeitet wird“, sagt Rolf Winzer von der Ottendorfer Gemeindeverwaltung. Nach der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses war die Ortsvorsteherin von Ottendorf Andrea Ohm noch davon ausgegangen, dass es drei 50-Meter-Bahnen Platz geben wird. Diese Variante ist offenbar vom Tisch.

Nach Angaben von Rolf Winzer werden die vorbereitenden Arbeiten zur Sanierung der Becken im September des nächsten Jahres beginnen. „Etwa im Mai 2018 werden wir dann mit dem gesamten Vorhaben fertig sein, also pünktlich zur dann wieder startenden Badesaison“, sagte der Gemeindemitarbeiter. – Kämmerer Alexander Glas hatte bereits angedeutet, das wegen eventueller Mehrkosten einige Projekte in Ottendorf verschoben werden müssten. So könnte zum Beispiel die Erneuerung der Fassade der Grundschule Medingen verschoben werden, die mit 69 000 Euro im Haushalt geplant wurde. Auch die geplante Mediathek für dieselbe Bildungseinrichtung mit 390 000 Euro, die Parkplätze vor dem Ottendorfer Vereinshaus mit 75 000 Euro, die Heizungsanlagen in der Turnhalle Karpen mit 50 000 Euro sowie die Sanierung des Feldweges mit knapp 250 000 Euro seien Maßnahmen, die durchaus noch verschoben werden könnten. Das seien aber alles Vorschläge, die Entscheidungen treffe wie immer in solchen Fragen der Gemeinderat.

Bad ist für Ottendorf wichtig

Der größte Teil der Bausumme soll ja ohnehin über das Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“ bezahlt werden. Rund 900 000 Euro könnten dabei für Ottendorf-Okrilla fließen. Ein Zuwendungsbescheid wird im ersten Quartal 2017 erwartet. Bis zum 15. November muss die Gemeinde jetzt den Förderantrag beim Bund stellen, bis zum 28. Februar 2017 muss er beim Land Sachsen eingereicht sein.

Das Teichwiesenbad ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Bereits vor 85 Jahren eröffnete die Anlage. Erste Umbauarbeiten gab es in den 1960er-Jahren. Für die Einwohner von Ottendorf ist das Bad mehr als eine Möglichkeit, sich an heißen Sommertagen abzukühlen. Es ist für die Feriengestaltung der Hortkinder wichtig, Vereine laden hierher zu Wettkämpfen ein, Veranstaltungen sowie Übungen der Feuerwehr finden statt. Im Sommer bei Temperaturen um 30 Grad kommen in das Freibad 800 bis 1 000 Besucher am Tag. Zu Spitzenzeiten zählt das Team des Bades sogar bis zu 1 400 Schwimmer.

Einen Zwischenfall gab es im Juli vergangenen Jahres. Damals verwüstete ein Unwetter die Anlage teilweise. Es war in der Nacht zuvor mit Blitz, Donner, Starkregen und heftigen Böen über das Rödertal hinweggezogen. Mehr als ein Dutzend Bäume hatte der Sturm umgeworfen. Den Betreibern des Bades blieb nichts anderes übrig, als die Einrichtung für Besucher zu sperren. Glücklicherweise fielen die schweren und bis zu 60 Jahre alten Birken nicht auf Gebäude oder andere Teile der Einrichtung. Lediglich zwei Bänke waren durch die umfallenden Bäume zertrümmert worden, obendrein wurde auch eine Mülltonne zerquetscht. Doch gemeinsam mit dem Bauhof konnte das größte Chaos schnell beseitigt werden, so dass das Freibad nur zwei Tage später wieder für Besucher öffnen konnte.

