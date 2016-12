Artikelempfehlung

Glitterregen an der Oper

Knallen darf hier nur einer, und das ist Mathias Kürbs. Der preisgekrönte Feuerwerker aus Dohma in der Sächsischen Schweiz wird in der Silvesternacht auf dem Theaterplatz ein Farbspektakel zelebrieren. „Diesmal haben wir tolle neue Glittereffekte aus Spanien dabei“, schwärmt er. Bis zu 10000 Schuss will er abfeuern. Einen kleineren Teil davon beim Kinderfeuerwerk 20Uhr, das meiste dann vier Stunden später. Schon zum siebten Mal in Kürbs in der Silvesterstadt dabei. Insgesamt ist seine Firma in diesem Jahr für neun Großfeuerwerke zum Jahreswechsel verantwortlich, eines davon in Warnemünde.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/glitterregen-an-der-oper-3565227.html