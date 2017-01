Gleise sind locker Die Feiertage sind vorbei – die Bahn baut wieder. Und der Stadtbus fährt jetzt anders.

Nahe der Unterführung Riesaer Straße wurden gestern Zentimeter für Zentimeter die Bolzen der Gleise gezogen. Über 900 Meter Altgleis muss weggeschafft werden, der Großteil der Schienen wird hier aber später wiederverwendet. © Klaus-Dieter Brühl

Die Männer haben keinen angenehmen Job. Zentimeter für Zentimeter fahren sie mit dem Schwellenschrauber auf den Gleisen entlang und ziehen die Bolzen heraus, mit denen die Schienen festgemacht sind. Bloß nicht daran denken, wie viel Meter das so geht, lacht einer der Arbeiter der Sersa Group aus Dresden. Es sind 900 Meter. Der andere muss gerade nachtanken. Mitten im Schneegrieseln kommen die Männer auch so ins Schwitzen. Sind die Gleise heraus, kann hier stadtseitig der Berliner Bahntrasse die Baustraße angelegt werden.

Das bereitet an der ehemaligen Tischlerei Caspar hinter der Bergbrauerei ein Bagger von Pinkert Bau bereits vor. Der Bahndamm der Berliner Strecke wird gering verbreitert und versetzt. Hier werden demnächst die alten Gleise auf etwa vier Kilometern abgebaut und nach dem Versetzen des Bahndamms neu wieder verlegt. Etwa 600 Meter in Richtung Priestewitz bewegt sich weitaus schwereres Gerät auf den Schienen. Ein Schienenkran lädt die alten Schwellen auf zum Abtransport.

„Die Gleise werden aber größtenteils wiederverwendet“, sagt Klaus Riegel Ansprechpartner für die Großbaustelle Großenhain. Gut 20 Jahre sollen sie noch halten, auch auf der künftigen Hochgeschwindigkeitsstrecke. Autofahrer dürfte eher interessieren, wie denn nun die Verkehrsführung durch das Nadelöhr „Großraschützer Tunnel“ organisiert wird. Die Großraschützer Straße wird dann vom 1. Februar bis 10. März voll gesperrt – danach soll neben der abgerissenen Großraschützer Brücke eine temporäre Umgehung entlangführen.

Kommt die Umfahrung und wird sie ein- oder zweispurig? Klaus Riedel kann da schon erste Antworten geben: „Ja, es wird eine zweispurige Umfahrung um den Tunnel geben und wahrscheinlich auf der Seite vom Bergkeller.“Am 10. Januar gibt es dazu einen Termin mit der Stadt. Der Abzweig nach Mülbitz stört dabei nicht, versichert Riedel. Die temporäre Umfahrung ist auch für Busse und Lkw geeignet. Wer mit dem Stadtbus unterwegs ist, muss sich aber trotzdem jetzt auf etliche Veränderungen einstellen. Im Bereich der Auenstraße und die dadurch resultierende weiträumige Umleitung über die B 98 kommt es ab 3. Januar für die Stadtbuslinie A zur Einführung eines neuen Baufahrplanes. Die Haltestellen Am Schacht, Pollmerallee, Stadtpark und Auenstraße müssen während der Baumaßnahme entfallen. Darauf sollten sich die Großenhainer unbedingt einrichten. Die Stadtbuslinie A kann wegen der umleitungsbedingten Fahrzeitverlängerung mit allen Fahrten nur im 90-Minuten-Takt zwischen Großraschütz und Kupferberg verkehren. Auch das ist zu bedenken, damit man bei diesen Temperaturen nicht unnötig lange an den Haltestellen steht oder zur falschen Haltestelle läuft.

Für die Schüler der Grund- und Oberschule Am Schacht wird 12.39 Uhr ab Dr.-Külz-Straße eine zusätzliche Fahrt in Richtung Stadtzentrum eingerichtet. Die Umleitung führt in Richtung Großraschütz vom Cottbuser Bahnhof über die Haltestellen Mozart-, Franz-Schubert-Allee sowie Elsterwerdaer- zur Dr.-Külz-Straße. In Richtung Kupferberg fährt der Stadtbus von der Dr.-Külz-Straße über die Haltestellen Elsterwerdaer Straße, Lessingplatz sowie Hermannstraße/Landratsamt zum Cottbuser Bahnhof. Die Bahntunnel Auen- und Parkstraße werden aus Sicherheitsgründen voll gesperrt. Eine provisorische Zufahrt zur Jahnkampfbahn, dem Geflügelzüchterheim, dem Vereinsheim des KAB sowie der Gartenanlage Mitschurin verläuft von der Riesaer Straße über Bäckerwiesen- und Stadtparkweg entlang des Tornadodenkmals bis zur Jahnkampfbahn.

Da diese Wege nicht für den Pkw-Verkehr ausgelegt sind, werden Ausweichmöglichkeiten für den Begegnungsverkehr eingerichtet. Am Eingangsbereich zum Stadtpark werden Stellplätze für die Kleingartenanlage eingerichtet, die Parkflächen an der Jahnkampfbahn sind von dieser Zufahrt aus ebenfalls für Nutzer des Sportplatzes erreichbar. Der restliche Stadtpark wird als Parkverbotszone eingerichtet und ausgeschildert. Zur Umsetzung gibt es in den Bereichen regelmäßige Kontrollen.

