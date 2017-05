Gleisbaustelle auf der Hamburger Straße

Ab Mittwoch müssen Fahrgäste der Straßenbahnlinie 1 an der Haltestelle Waltherstraße in Ersatzbusse umsteigen. Diese fahren als Linie EV 1 bis zur Haltestelle Gottfried-Keller-Straße. Wer dann weiter nach Leutewitz will, muss dort noch einmal in die Straßenbahnlinie 12 umsteigen. Parallel zum Ersatzverkehr kann auch die Buslinie 94 genutzt werden. Ab kommendem Montagmorgen fahren die Straßenbahnen wieder wie gewohnt von Prohlis nach Leutewitz.

Grund für den Ersatzverkehr sind Bauarbeiten auf der Hamburger Straße. Dort lassen die Dresdner Verkehrsbetriebe lose Steinplatten im Gleisbereich entfernen. Sie werden durch eine Asphaltschicht ersetzt. Die Platten haben sich in den letzten Jahren durch darüberrollende Autos gelockert. Während der Sperrung der Straßenbahnstrecke werden zudem Schäden an den Gleisen auf der Weißeritzbrücke beseitigt. Eine Umleitung für den Autoverkehr wird es nicht geben. Die Fahrzeuge können an der Baustelle vorbeirollen. (SZ/noa)

