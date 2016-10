Gleisarbeiten blockieren Postplatz

Bis zum kommenden Montag müssen Autofahrer und Fahrgäste der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) am Postplatz mit zahlreichen Behinderungen rechnen. Die DVB lassen dort ab diesem Freitagmorgen Schäden an den Straßenbahngleisen beseitigen. Gebaut wird an zwei Weichen zwischen Postplatz und Sophienstraße. Während der Arbeiten halten keine Bahnen an den Stationen Theaterplatz und Am Zwingerteich, die Haltestelle Neustädter Markt wird nur durch die Linie 9 angefahren. Die Linien 4, 8, 9 und 11 werden umgeleitet.

Einschränkungen gibt es auch für Autofahrer. Weil sich die Baustelle am Postplatz im Bereich zur Sophienstraße befindet, ist dort das Rechtsabbiegen von der Wilsdruffer Straße aus nicht möglich. Die Verbindung zwischen Wilsdruffer und Freiberger Straße bleibt indes frei. Auch die Bahnlinien 1 und 2 sowie der Bus 94 können ohne Umleitung fahren. (SZ/noa)

