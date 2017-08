Gleichgewicht für Mensch und Natur wieder herstellen Eine Bürgerinitiative in den Gemeinden „Am Klosterwasser“ im Kreis Bautzen fordert die Regulierung des Wolfsbestands in der Lausitz.

Die wachsende Zahl von Wölfen in der Oberlausitz macht so manchem Sorge. © dpa

Das Thema polarisiert. Immer wieder sorgt es für Diskussionen. Der Wolf in der Lausitz ist zum Dauer-Thema geworden. In den Gemeinden „Am Klosterwasser“ riefen Einwohner Anfang Mai die „Bürgerinitiative Wolfsgeschädigter und besorgter Bürger“ ins Leben. Über deren Entstehung, Ziele und Initiativen sprach die SZ mit Jurij Lebza. Der Caßlauer ist Sprecher der Bürgerinitiative.

Herr Lebza, warum entstand die Bürgerinitiative?

Wir reagieren damit auf wachsende Sorgen der Tierhalter und der Bewohner der Lausitz. In den vergangenen Jahren gab es viele Nutztier-Risse. Und das trotz umfangreicher Vorsichtsmaßnahmen. Auch Wolfs-Sichtungen und -begegnungen am Tag und in der Nacht sind keine Seltenheit mehr. Speziell in unserer Gegend am Klosterwasser gibt es kaum ein Dorf, wo keine derartigen Fälle auftreten.

Verliert der Wolf seine natürliche Scheu vor dem Menschen?

Ja, offensichtlich. Das beunruhigt vor allem Halter von Ziegen und Schafen. Unsere Sorge ist, dass Klein- und Nutztierhalter auf lange Sicht ihre Tierhaltung einstellen. Einige haben bereits aufgegeben.

Wer gehört zur Bürgerinitiative?

Vor allem betroffene Tierhalter und besorgte Bürger aus den Dörfern um Ralbitz-Rosenthal und weitere Betroffene aus dem Landkreis Bautzen. Zu unserer Bürgerinitiative zählen 13 Mitglieder.

Wofür treten Sie ein?

Wir wollen ein Umdenken der Politik erreichen. Wir setzen uns ein für eine Begrenzung und Regulierung des Wolfsbestandes und eine Stärkung der Nutztierhaltung. Dafür sollten auch gesetzliche Regelungen geschaffen werden. Nur so lässt sich das Gleichgewicht in der Natur erhalten. Nicht zuletzt wird auch das Lebens- und Sicherheitsgefühl der Landbevölkerung gestärkt.

Durch EU-Recht ist der Wolf streng geschützt. Eine Regulierung ist da nicht ohne Weiteres möglich …

Fakt ist: Der Wolf steht auf der Roten Liste. Entsprechend ist er in Europa als bedrohte Tierart deklariert. Doch hier in der Lausitz haben wir inzwischen die höchste Wolfsdichte in Europa. Das bewegt uns, zu sagen: Die Festlegung aus Brüssel kann für die Lausitz nicht mehr zutreffen, sie kann nicht mehr undifferenziert angewendet werden. Hier muss eine Sonderregelung gefunden werden.

Wie geht die Bürgerinitiative vor?

In einem ersten Schritt haben wir in der Gemeinde Ralbitz-Rosenthal und in umliegenden Dörfern eine Bürgerbefragung mit Unterschriftenlisten zum Thema Begrenzung der Wolfspopulation durchgeführt. Diese ist abgeschlossen, und wir bedanken uns bei allen Unterzeichnern. Das Ergebnis war: 874 Stimmen „für eine Begrenzung“. Eine Mappe mit allen Stimmen wurde am 19. Juni an Landrat Michael Harig übergeben. Damit hoffen wir in dieser Angelegenheit auch auf seine persönliche Unterstützung. Der zweite Schritt und de facto eine neue Aktion unserer Initiativgruppe ist die jetzt gestartete offene Petition „openpetition“ zur Begrenzung der Wolfspopulation. Zeichnungsfrist ist der 14. September.

Was wollen Sie damit erreichen?

Damit wollen wir unser Anliegen in den Landtag Sachsen einbringen. Mit der Petition soll erreicht werden, dass die Wolfspopulation begrenzt und die aktuelle Gesetzeslage dahingehend geändert wird. Alle Bürger Sachsens – auch Unterzeichner unserer ersten Aktion sowie landesweit – haben damit erneut die Möglichkeit, sich zum Thema zu äußern und uns sowohl online als auch über Unterschriftenlisten zu unterstützen. Ich danke schon jetzt für jede bisher abgegebene Stimme und hoffe auf viele weitere Unterstützer.

Gespräch: Andreas Kirschke

