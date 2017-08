Gleich zweimal mit Eiern geworfen Sachbeschädigung der ungewöhnlichen Art: Im Rödertal haben Randalierer Eier in und an Häuser geworfen. In einem Fall flog zusätzlich noch Hundefutter durch die Luft. Unser Blick in den Polizeibericht.

Mit Eiern und Hundefutter bewaffnet zogen Unbekannte jetzt durch Radeberg. © Symbolfoto: dpa

Die Polizei ermittelt zu zwei ungewöhnlichen Fällen von Sachbeschädigung. Unbekannte hatten in der Nacht zu Donnerstag Eier durch ein offenes Fenster in ein Gebäude am Radeberger Robert-Blum-Weg geworfen. Wenig später waren offenbar dieselben Täter an der Otto-Uhlig-Straße zu Gange. Hier schleuderten sie Eier gegen die Tür einer Gaststätte. Damit nicht genug: Auch eine geöffnete Dose mit Hundefutter landete an der Eingangstür.

Polizeibericht vom 17. August zurück 1 von 4 weiter Von Radlader erfasst Radeberg. Ein 63-Jähriger musste am Mittwochnachmittag nach einem Arbeitsunfall in Großerkmannsdorf per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Er war offenbar an die Bedieneinrichtung eines Radladers gekommen, wodurch dieser los rollte und den Mann erfasste. Die Untersuchungen zum genauen Hergang sind noch nicht abgeschlossen. Volltrunken am Steuer Niedergurig. Mit 3,52 Promille Alkohol im Blut fuhr eine 49-Jährige am Mittwochnachmittag mit einem Opel durch Niedergurig. Nach einem Zeugenhinweis kontrollierte eine Streife die Frau. Aufgrund eines vorherigen Verstoßes besaß die 49-Jährige bereits keinen Führerschein mehr. Die Polizisten begleiteten sie zur Blutentnahme und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Bei Unfall verletzt Kamenz. Ein Kind wurde am Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf der Neschwitzer Straße in Kamenz verletzt. Die Zwölfjährige war mit ihrem Fahrrad unterwegs. Hinter ihr fuhr ein 74-Jähriger mit seinem Opel. Der Mann überholte das Mädchen und übersah offenbar, dass die Radlerin nach links abbiegen wollte. Es kam zur Kollision. An der Leitplanke gelandet Bautzen. Ein Unfall hat sich am Mittwochmittag auf der A 4 zwischen den Anschlussstellen Bautzen-Ost und Weißenberg ereignet. Ein 25-Jähriger fuhr mit seinem Audi Richtung Görlitz. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einer Leitplanke und einer Notrufsäule. Der Mann verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 12 000 Euro.

