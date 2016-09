Gleich zwei Straßen sind dicht

In der Gemeinde Diera-Zehren finden derzeit gleich zwei Straßenbauarbeiten auf Parallelstrecken statt. Wer von Meißen nach Nieschütz oder in der Gegenrichtung fahren will, muss Umleitungen in Kauf nehmen. So begann in der vergangenen Woche die Fahrbahnerneuerung auf der Staatsstraße 88 zwischen Meißen, Diera und Nieschütz. Die Arbeiten werden abschnittweise unter Vollsperrung ausgeführt und sollen im November abgeschlossen sein. Die Umleitung ist ausgeschildert und führt von Meißen über Ockrilla nach Diera und weiter nach Nieschütz.

Auch die Elbtalstraße entlang der Weindörfer ist in Kleinzadel gesperrt. Die Umleitung Richtung Nieschütz führt hier über Zadel und Diera. (SZ/jm)

