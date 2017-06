Gleich zwei betrunkene Radfahrer erwischt

Die Polizei begrüßt den Einsatz des Gastwirtes. Alles, was im Rahmen gesetzlicher Regelungen geschieht, um das eigene Hab und Gut zu sichern und so potenziellen Dieben die Tat zu erschweren, ist gut und nachahmenswert.

Herrnhut. Dank moderner Sicherungstechnik hat am Mittwochmorgen der Inhaber einer Gaststätte in Ruppersdorf einen Einbrecher auf frischer Tat dingfest gemacht. Der Täter war in das Lokal an der Volksbadstraße eingebrochen und dabei von einem Überwachungssystem bemerkt worden. Dieses schickte dem 57-jährigen Wirt automatisch eine Alarmnachricht auf sein Smartphone. Der Gastronom begab sich zum Tatort und entdeckte dort den 24-jährigen Einbrecher. Er hielt den Fremden bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizei in Schach. Eine Streife des Reviers Zittau-Oberland nahm den Täter vorläufig fest. Gestohlen hatte er nichts. Bei dem Einbruch war Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen fort.

Görlitz. Der Verkehrsüberwachungsdienst der Polizeidirektion hat am Mittwochnachmittag in Görlitz an drei Stellen die Geschwindigkeit kontrolliert. Auf der Promenadenstraße ertappte das Messteam vier Autofahrer, die mit bis zu 20 km/h schneller als erlaubt bergan in Richtung Landeskrone fuhren. Auf der Landeskronstraße kontrollierten die Beamten in einer Zone mit 30 km/h-Beschränkung. Hier fuhr nur einer etwas schneller als erlaubt. Darum baute das Messteam die Lichtschranken wenig später auf der Görlitzer Straße in Schlauroth auf. Hier fuhren binnen zwei Stunden elf Autos mit bis zu 20 km/h schneller als erlaubt auf der schnurgeraden Strecke. Insgesamt maßen die Beamten rund 600 Fahrzeuge. Die Bußgeldstelle des Landkreises wird sich mit den Ordnungswidrigkeiten befassen.

Geldstrafe nicht gezahlt, jetzt Gefängnis

Niesky/Görlitz. Beinahe täglich sind Polizeibeamte in den Landkreisen Bautzen und Görlitz im Auftrag der Justiz im Einsatz, um ausstehende Zahlungen zu Geldstrafen verurteilter Männer oder Frauen „einzutreiben“.

In Niesky klingelte eine Streife des Polizeireviers Görlitz am Mittwochabend an der Ringstraße an der Wohnungstür eines 25-jährigen Deutschen. Gegen den Verurteilten bestand ein Vollstreckungshaftbefehl. Der Mann schuldete eine Geldstrafe von 600 Euro. Diese zahlte er im Beisein der Polizisten und vermied so in allerletzter Minute einen mehrwöchigen Gefängnisaufenthalt.

In Görlitz suchten die Beamten wenig später einen 44-Jährigen in dessen Wohnung an der Rothenburger Straße auf. Der Mann schuldete eine Geldstrafe in Höhe von rund 1100 Euro. Er konnte die Summe nicht aufbringen. Darum nahmen die Polizisten den deutschen Mann fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Dort wird er eine mehrwöchige Ersatzfreiheitsstrafe absitzen.