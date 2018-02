Gleich zwei Banden-Diebstähle Auf der Prager Straße und in der Neustadt sind am Wochenende mehrere Diebe unterwegs gewesen. Bei einer Tat wurde ein Mensch verletzt.

© Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Zwei besonders rabiate Täter waren am Samstagnachmittag auf der Prager Straße unterwegs. Die zunächst unbekannten Männer stahlen in der Taschenabteilung eines Kaufhauses zwei Taschen im Wert von 100 Euro. Nachdem sie die Kassenzone durchquert hatten, ohne zu bezahlen, wurden sie vom Detektiv des Geschäfts angesprochen und festgehalten. Die Männer versuchten, sich zu wehren und der Festnahme durch den Detektiv zu entziehen, teilte die Politzei am Sonntag mit.

Einer der beiden Täter bedrohte den Detektiv mit einem Seitenschneider. Bei der Auseinandersetzung wurde zudem eine Trockenbauwand im Kaufhaus durch einen Faustschlag beschädigt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 500 Euro. Letztendlich konnten die beiden Männer – einer stammt aus Tunesien, der andere aus Libyen – überwältigt und an die alarmierten Beamten übergeben werden. Der Detektiv wurde leicht an der Hand verletzt.

Der zweite Raub passierte bereits in der Nacht zu Samstag in der Neustadt. Drei zunächst unbekannte Täter entwendeten in einem Lokal auf der Böhmischen Straße verschiedene Sachen von anderen Gästen, zum Beispiel Rucksäcke, Handys, EC- und Kreditkarten. An ihre Beute gelangten sie, indem sie die Menschen antanzten. Außerdem versuchten die Täter, mit den gestohlenen Geldkarten am Automaten 500 Euro abzuheben und im Internet einzukaufen. Die herbeigerufenen Polizisten konnten die drei Tatverdächtigen, zwei Libyer im Alter von 20 und 23 Jahren sowie eine 16-jährige Deutsche, stellen und vorläufig festnehmen, teilten die Beamten am Sonntag mit. Gegen alle drei wurde Haftbefehl erlassen. Jetzt wird ermittelt.

zur Startseite