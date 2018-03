Gleich mehrere Räume von Helfern gemalert Auf der Burg Hohnstein können Schlafgäste nun in frisch renovierten Räumen übernachten.

Auf der Burg Hohnstein wurde renoviert. © Steffen Unger

Hohnstein. Auf der Burg Hohnstein hat die neue Saison begonnen. In den Häusern drei, vier und sechs können den Übernachtungsgästen ganz frisch renovierte Räume angeboten werden. Noch bis vor wenigen Tagen war hier der Malertrupp drin. Und das Besondere daran: Die Maler waren alles Freiwillige, die sich an der Neugestaltung der Räume beteiligen wollten. Die Stadt hatte dazu aufgerufen, und die positive Resonanz darauf war auch für André Häntzschel, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft der Burg, überraschend. Er bedankt sich bei allen, die mitgeholfen haben. Letztlich standen auf seiner Liste noch mehr Namen von Helfern, die er allerdings gar nicht alle einsetzen konnte. Sicherlich gibt es aber in der nächsten Zeit auf der Burg noch einiges zu tun, sodass auch da wieder freiwillige Helfer dringend notwendig sind. Im April soll dann auch die Machbarkeitsstudie des Landratsamtes vorliegen und auch öffentlich vorgestellt werden. (SZ/aw)

