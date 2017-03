Gleich drei neue Stadträte

Stühlerücken bei Dresdens Freizeitpolitikern: In der Sitzung an diesem Donnerstag gab es gleich drei Wechsel im Stadtrat, zwei davon bei der CDU. Annett Grundmann scheidet aus der CDU-Fraktion aus, weil sie in die Verwaltung wechselt. Sie wird persönliche Mitarbeiterin von Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann (CDU) und kann damit nicht mehr ehrenamtliche Politikerin bleiben. Für sie rückt Sandra Pohle als Stadträtin nach.

Weniger erfreulich sind die Gründe bei den anderen Wechseln: Für den verstorbenen Hans-Jürgen Muskulus (Linke, SZ berichtete) rückt Uwe Schaarschmidt nach. Muskulus starb Anfang Februar nach schwerer Krankheit. Ebenfalls nicht gesund ist CDU-Stadtrat Lothar Klein. Er scheidet auf eigenen Wunsch aus gesundheitlichen Gründen aus dem Gremium aus. Für ihn rückt Silvana Wendt nach.

Die Räte können aus dem Stadtrat ausscheiden, wenn sie einen triftigen Grund angeben. Das kann wie bei Klein der Fall sein, wenn der Betroffene aus gesundheitlichen Gründen das Mandat nicht mehr ausüben kann, bei einem Wegzug oder einem Wechsel in die Verwaltung – dann ist das mit der Kontrollpflicht der Verwaltung durch den Rat nicht vereinbar. (SZ/awe)

zur Startseite