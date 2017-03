Gleich doppelt verunglückt

Unfall am Standstreifen Bautzen. Ein Mercedes und ein Sattelzug sind am Montag auf der A 4 zwischen Bautzen und Weißenberg kollidiert. Der Mercedesfahrer wartete nach einem Unfall bereits auf das Bergungsfahrzeug, als bei dem vorbeifahrenden Laster ein Reifen platzte. In der Folge rutschte der Lkw auf den Pkw. Verletzt wurde niemand.

Kabel gestohlen Bautzen. Diebe sind am Wochenende auf ein Baustellengelände an der Bautzener Packhofstraße eingedrungen. Sie brachen einen Baucontainer auf und stahlen insgesamt rund 400 Meter Starkstromkabel im Wert von rund 2 900 Euro.

Container angezündet Radeberg. Den Inhalt eines auf dem Fußweg der Bahnhofstraße in Radeberg stehenden Altpapiercontainers setzten Unbekannte Montagmorgen in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen schnell. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20 Euro.

Unfall nach Abbiegen Wallroda. Ein Unfall hat sich am Montag in Wallroda ereignet. Der Fahrer eines Mitsubishi wollte am Montagvormittag von der Fiebiggasse nach rechts abbiegen. Dabei übersah er einen aus Richtung Arnsdorf kommenden Citroen. Beide Autos stießen zusammen. Verletzt wurde niemand.

Betrunken unterwegs Bautzen. Am Montagabend beendeten Polizeibeamte in Bautzen die Alkoholfahrt zweier Männer. Eine Streife kontrollierte einen 55-Jährigen mit seinem Pkw auf der Tzschirnerstraße. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von umgerechnet 0,54 Promille. Die alkoholisierte Fahrt eines 33-jährigen ging wenig später nicht so glimpflich aus. Der Mann, den eine Streife auf der Thomas-Müntzer-Straße kontrollierte, hatte deutlich mehr Alkohol konsumiert. Der Wert des Atemalkoholtests ergab umgerechnet 1,36 Promille. Die Polizisten begleiteten ihn zur Blutentnahme und stellten seinen Führerschein vorerst sicher.