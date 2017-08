Glaubitz treibt Fußwegbau voran In den kommenden Wochen soll ein weiterer Gehweg in der Ortsmitte saniert werden. Zuvor wurde noch einmal umgeplant.

Geplant ist, den Gehweg entlang der Schulstraße grundhaft zu erneuern. © Symbolbild/André Braun

Im vierten Jahr in Folge will die Gemeinde Glaubitz in der Ortsmitte bauen. Geplant ist, den Gehweg entlang der Schulstraße grundhaft zu erneuern.

Ursprünglich war geplant, auf beiden Straßenseiten einige Teilstücke zu erneuern, sagte der stellvertretende Bürgermeister Remo Bennewitz (Bürgernahe Wählervereinigung). Bei der Beratung in den Ausschüssen habe man das jedoch verworfen, weil der Gehweg auf einer Seite an manchen Stellen keinen halben Meter breit sei. Stattdessen hat sich der Gemeinderat mehrheitlich entschieden, nur auf der Seite Richtung Spielplatz zu bauen. Dort soll der Gehweg in den nächsten Wochen unter anderem neue Hochborde, einen neuen Unterbau sowie neues Pflaster erhalten.

Der Auftrag für die Maßnahme soll an das Großenhainer Unternehmen Weber Bau gehen. Die Kosten belaufen sich auf knapp 30 000 Euro, knapp 27 000 Euro davon stammen aus dem Fördertopf des Landes für den Gehwegbau.

