Glaubitz rüstet sich fürs Festival Am Wochenende werden mehr als 1 500 Gäste aus ganz Deutschland am Waldbad erwartet.

Zwei der Macher vom Glaubitzer Back-to-Future-Festival: Ralf Tammer (l.) und Holm Weichhold. Bis zum Donnerstag müssen nicht nur die Bauzäune am Waldbad stehen. © Sebastian Schultz

Noch sind die Aufbauarbeiten in vollem Gange: Die Zelte stehen schon komplett, die Zäune werden gerade geschleppt, am Donnerstag folgt der Bühnenaufbau.

Die Crew vom Glaubitzer Verein für Kunst und Kultur im ländlichen Raum bereitet sich auf das Back-to-Future-Festival vor. Das jährlich stattfindende Open-Air-Spektakel wird regelmäßig von ungefähr 1 500 bis 1 800 Gästen besucht. Dabei kommen Besucher aus ganz Deutschland, aber auch aus anderen Nationen, wie Holland, Belgien, Österreich, Schweiz, Frankreich und skandinavischen Ländern. „Viele von unseren Gästen sieht man jedes Jahr regelmäßig“, sagt Holm Weichhold vom Verein. Am Donnerstag kommen die Besucher in Glaubitz an und werden sich auf dem vorbereiteten Zeltplatz einrichten. Eine Neuerung ist eine extra Wiese für Familien. „Es ist ein Experiment dieses Jahr, um Familien mit Kindern einen Rückzugsbereich zu bieten“, so Holm Weichhold. Denn manch Stammgast hat mittlerweile Kinder – und soll trotzdem dabei bleiben.

Am Donnerstag, 19 Uhr, wird die Erste von 32 Bands spielen. Die Bands kommen dabei unter anderem aus England oder den USA, Belgien oder Schweden. Jedes Jahr genügend Bands zu finden, stellt eine Herausforderung für die Glaubitzer dar – der Verein ist ein ganzes Jahr damit beschäftigt, die Musiker zu buchen. „Einige Bands fragen allerdings bei uns an, mit anderen machen wir schon zum Festival für nächstes Jahr alles klar“, sagt Vereinsmitglied Ralf Tammer.

Damit Musiker wie Besucher auch genug Energie für die Konzerte haben, ist das Riesaer Restaurant Terrazzino mit Angeboten vertreten, außerdem gibt es vegane Burger von der Kombi in Nünchritz. Im Waldbad nebenan können sich die Besucher erfrischen. Ebenfalls im Waldbad findet am Sonnabend ab 11 Uhr das beliebte Punk-Rock-Karaoke statt. Für Holm Weichhold ist es auch eine gute Unterstützung für das Waldbad, das durch die Besucher seine Einnahmen deutlich steigern kann. – Die Festival-Macher arbeiten unter Hochdruck am Aufbau, um zum Start am Donnerstag alles fertig zu haben. Dann treten die Bands im Wechsel auf der Open-Air-Bühne und auf der Bühne im Zelt auf.

Planung und Durchführung bedeuten für die Crew viel Arbeit – denn alles läuft neben dem Beruf in der Freizeit. So mancher opfert dafür seinen Urlaub. Holm Weichhold: „Man muss jedes Jahr in sich gehen und überlegen, ob einem der Riesenaufwand gedankt wird. Aber man ist froh, wenn am Ende alles geklappt hat und man mit einer schwarzen Null raus geht.“

Drei Tage, 32 Bands

Das Glaubitzer Open-Air-Festival „Back to Future“ beginnt am Donnerstag, 13. Juli, um 19 Uhr und endet am Sonntag, 16. Juli, um 3 Uhr.

Karten für das komplette Festival kosten 69 Euro an der Abendkasse; Tageskarten am Donnerstag 25 Euro, Freitag und Sonnabend je 39 Euro.

Am Donnerstag spielen ab 19 Uhr u.a. The One, Wonk Unit, Clowns.

Am Freitag spielen ab 15 Uhr u.a. The Flexfitz, Berlin Blackouts, Breakout, Rawside, Die Lokalmatadore.

Am Sonnabend ab 11 Uhr Punk Rock Karaoke und ab 15 Uhr u.a. Brew 36, DYS, Lion’s Law, The Kids, Oxo 86.

www.back-to-future.com

