Glaubitz bekommt zweiten Spielplatz Das Neubaugebiet der Gemeinde ist voll. Nun sei es an der Zeit, einen Wunsch der Familien zu erfüllen, sagt der Bürgermeister.

Viel Platz für Spielgeräte ist an der Stephansposchinger Straße in Glaubitz. Die Gemeinde hat die Fläche dafür schon vor Jahren reserviert. © Lutz Weidler

Glaubitz. Schon jetzt lädt der Platz an der Stephansposchinger Straße in Glaubitz zum Bolzen ein – die Wiese ist groß und liegt zentral im Neubaugebiet der Gemeinde. Ringsum reihen sich die Einfamilienhäuser aneinander, ein kleiner Fußweg verbindet die verkehrsberuhigten Straßen, Bäume und Hecken sorgen zwischendrin für viel Grün. „Der Platz ist schon immer als Spielplatz vorgesehen“, erklärt Bürgermeister Lutz Thiemig (parteilos), warum auf die Fläche nicht schon längst ein Eigenheim gebaut wurde.

„Wir wollten aber erst einmal abwarten, wie sich das Gebiet entwickelt und wie groß der Bedarf ist.“ Da aber mittlerweile alle Bauplätze vergeben sind und viele Kinder in dem Wohngebiet leben, sollen die Pläne nun endlich umgesetzt werden. Zumal Familien ihm gegenüber schon mehrfach den Wunsch nach einem weiteren Spielplatz in Glaubitz geäußert haben, sagt Lutz Thiemig.

Gebaut werden soll der nun in zwei Bauabschnitten in diesem und im nächsten Jahr. Der Bürgermeister rechnet dafür mit Kosten von 35 000 bis 40 000 Euro. Das Geld soll im Haushalt eingestellt werden, der aktuell allerdings erst noch diskutiert und voraussichtlich nicht vor Ende April beschlossen wird. Und erst danach könne auch das Projekt Spielplatz angegangen werden, so Lutz Thiemig. Entsprechend vage sind derzeit noch die Pläne.

Sandkasten und Kletterturm



Klar ist, dass in diesem Jahr zunächst die Wiese hergerichtet werden müsste. Wahrscheinlich sind auch der Bau eines Sandkastens sowie das Aufstellen von einer Rutsche und einer Wippe, erklärt der Bürgermeister seine ersten Vorstellungen. Im nächsten Jahr könnte ein Kletterturm dazukommen.

Orientieren will sich die Verwaltung bei der Gestaltung am bislang einzigen öffentlichen Spielplatz der Gemeinde Am Wiesengarten in der Nähe der Kita. Der war erst im September 2012 eingeweiht worden – nach zwei spielplatzlosen Jahren. Der alte Spielplatz am gleichen Standort musste nämlich 2010 aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Das Wasser konnte dort vor allem nach Regenschauern nicht richtig abfließen, die erst nach der Wende aufgebauten Holzgeräte waren deshalb in Bodennähe verfault und einsturzgefährdet. 30 000 Euro investierte Glaubitz damals unter anderem in eine neue Entwässerung, eine Sitzecke aus Holz, Schaukel, Karussell und in einen Rutschenturm. Kurze Zeit später kam auch noch ein Sandkasten dazu.

Wenn 2019 dann schon der zweite Spielplatz unter Bürgermeister Thiemig eingeweiht wird, soll aber Schluss sein: „Nach der Staphansposchinger Straße ist kein weiterer Spielplatz in der Gemeinde geplant.“

