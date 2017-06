Glaubitz auf Sparkurs Im ersten Jahr ohne Reichensteuer muss die Gemeinde Projekte streichen – hält aber am Waldbad fest.

Der Ausbau der Straße Am Raubschlößchen soll definitiv in diesem Jahr beginnen. © Sebastian Schultz

Alle freiwilligen Leistungen stehen auf dem Prüfstand, hatte Bürgermeister Lutz Thiemig (parteilos) vor einigen Monaten angekündigt. Und tatsächlich gibt es nun eine erkleckliche Liste mit Investitionen und Ausgaben, die in dem bereits vom Gemeinderat beschlossenen Haushalt 2017 nicht mehr auftauchen. Der Austritt aus dem Arbeitgeberverband ist dabei nur eine von vielen Sparmaßnahmen.

Laut Lutz Thiemig habe man sich zudem entschlossen, keinen Essensgeldzuschuss mehr zu zahlen, einen Teil der Ausrüstung für die Feuerwehr erst später zu beschaffen und auch den Ausbau der Verbindungsstraße Marksiedlitz ins Folgejahr zu schieben. Der Rückbau der Kläranlage am Gemeindeamt und die provisorische Versetzung der Straßenlaternen im Industriegebiet, um Unfälle und Folgekosten zu vermeiden, wurden gänzlich gestrichen. Stattdessen wurde nur ein geringer Geldbetrag eingestellt, um bei tatsächlichen Unfallschäden an der Straßenbeleuchtung reagieren zu können. „Dazu kommen noch viele kleine Dinge, an denen wir sparen werden“, kündigt Lutz Thiemig an. – An den größten Ausgabenposten will die Gemeinde aber nicht rütteln. „Wir könnten die Kita privatisieren, aber wir halten daran fest“, so der Bürgermeister auf SZ-Nachfrage. Und auch das Waldbad stehe nicht zur Debatte. Weil es ein wichtiger und einer der wenigen sozialen Treffpunkte in der Gemeinde sei und weil dort in den vergangenen Jahren umfangreich investiert wurde, erklärt Lutz Thiemig.

Glaubitz’ größte Vorhaben zurück 1 von 5 weiter Größtes Projekt ist der Ausbau der Straße Am Raubschlößchen, dafür sind 2017 etwa 265.000 Euro eingeplant. Der Kanalweg in Marksiedlitz soll für 54.000 Euro erneuert werden. Der Ausbau eines Teiles des Gehweges an der Schulstraße kostet 30.000 Euro. Die Verbindungsstraße Marksiedlitz soll 2018 zwischen Radewitz und Peritz ausgebaut werden, die Vorbereitungen starten 2017. Kosten: etwa 175.000 Euro. Mit Fördermitteln aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ sollen bis 2019 ein Geh- und Radweg entlang der Poststraße zwischen Kreisverkehr und Bahnübergang sowie ein Ersatz für die Kanalbrücke an der Bahnhofstraße/Milchweg gebaut werden. Kosten: 259.000 Euro.

Hintergrund für die Sparmaßnahmen sind die schwindenden Steuereinnahmen der Kommune. Vor allem aufgrund der sinkenden Gewerbesteuereinnahmen muss in diesem Jahr erstmals keine Finanzausgleichsumlage gezahlt werden und gilt seit 2016 eine strikte Ausgabedisziplin, heißt es im aktuellen Haushalt. 2015 nahm man nur noch etwa 564 000 Euro an Gewerbesteuern ein, in diesem Jahr wird aber bereits mit 800 000 Euro gerechnet – Tendenz steigend. Ob Glaubitz damit in den nächsten Jahren wieder Reichensteuer-pflichtig wird, kann Bürgermeister Thiemig nach eigener Aussage noch nicht abschätzen. Für diesen Fall bildet die Kommune allerdings schon jetzt eine Rückstellung.

Darüber hinaus sind 2017 Investitionen in Höhe von 539 000 Euro für Baumaßnahmen geplant. Die größte wird der Ausbau der Straße Am Raubschlößchen sein. Das Projekt war eigentlich bereits 2016 geplant, doch der Fördermitteltopf war leer. „In diesem Jahr fangen wir an“, kündigt Lutz Thiemig jetzt an. Der Fördermittelbescheid sei zwar noch nicht da, der vorzeitige Baubeginn ist aber schon bewilligt.

