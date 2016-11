Glatteiswarnung verlängert Gefährliches Blitzeis kann es noch bis Dienstagabend im Landkreis geben. Der Wetterdienst warnt vor allem Autofahrer.

Nicht überall kann das Auftausalz die Glatteisbildung bei Regen und Frost im Boden verhindern. Es wird am Dienstag mit Verkehrsbehinderungen im gesamten Landkreis gerechnet. © Egbert Kamprath

Regen und gefrorener Boden – diese gefährliche Mischung kann es am Dienstag überall im Landkreis Fußgängern, aber vor allem Autofahrern schwer machen. Der Deutsche Wetterdienst hat seine Warnung vor gefährlicher Glätte auf den Dienstag bis zum Abend ausgeweitet.

Betroffen sind demnach die Gebiete sowohl links- als auch rechtselbisch. Vor allem dort, wo in der Nacht noch Minusgrade von bis zu sechs Grad herrschten, bleibt der Frost länger im Boden. Fällt der erwartete Regen darauf, kann sich gefährliches Eis bilden.

Denn, so der Wetterdienst, im Verlauf des Tages zieht von Nordwesten her ein Niederschlagsgebiet heran. Dabei fällt überwiegend Regen. Es werde mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet. Denn selbst wenn die Straßen mit Salz gestreut sind – der Regen kann das Auftaumittel in Kürze wegspülen. (szo)

