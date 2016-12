Glatteis sorgt für Unfall an Hauswand

Symbolbild © dpa

Bernstadt. In Bernstadt ist am Freitagmorgen eine Frau mit ihrem Skoda gegen eine Hauswand gefahren. Wie die Polizei mitteilt, rutschte die 34-Jährige gegen fünf Uhr morgens wegen der Straßenglätte gegen das Gebäude. Mit Glatteis und überfrierendem Regen hatten gestern früh einige Autofahrer zu kämpfen, ein befürchtetes Verkehrschaos blieb aber aus, teilt die Polizei mit. „Die Verkehrsteilnehmer haben sich überwiegend gut auf die winterlichen Straßenverhältnisse eingestellt“, so Polizeisprecher Thomas Knaup. Der Polizei wurden am Freitag bis zum Mittag rund 45 Unfälle aus den Landkreisen Bautzen und Görlitz gemeldet. Das ist etwas mehr als an anderen Tagen. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden.

In weiten Teilen hatten die Winterdienste für freie Straßen gesorgt. „Wenn eine solche Wetterlage mit Blitzeis angekündigt wird, dann berücksichtigen wir das auch rechtzeitig“, sagt Landkreis-Sprecherin Marina Michel. Der Winterdienst des Landkreises habe bereits Donnerstagabend damit begonnen, Straßen zu salzen. „Das hat sehr geholfen“, so Marina Michel. Die Frühschicht war dann seit Freitagmorgen drei Uhr unterwegs. (SZ)

zur Startseite