Glatteis alarmiert die Winterdienste In Radebeul und Coswig streuten die Einsatzkräfte noch einmal Salz auf glatte Hauptstraßen.

Tückische glatte Stellen entstanden seit dem frühen Mittag am Donnerstag vor allem in den Radebeuler Höhenlagen. „Wir haben seit dem Morgen vorsichtshalber noch einmal Salz gestreut“, sagt Jürgen Hasse, der im Westteil der Stadt mit seinen Männern den Winterdienst übernommen hat.

Gestreut wurde abermals während des einsetzenden Nieselregens in den Hauptstraßen wie etwa der Meißner Straße, der Moritzburger Straße, der Kötzschenbrodaer Straße und der Kötitzer Straße.

Den noch gefrorenen Boden haben auch die Winterdienstler in Coswig ständig kontrolliert, sagt der Leiter des Baubetriebshofes, Roland Leibiger. Am Morgen wurden in Coswig die Hauptstraßen mit Salz bearbeitet. Gegen Mittag gab es Kontrollen. „Wir streuen dort, wo es nötig ist, etwa im Spitzgrund“, sagt Leibiger. (SZ/per)

