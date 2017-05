Glatte Straße zum Renn-Jubiläum Wenn Ende Juni zum fünften Mal das Radrennen „Rund um Lampertswalde“ gestartet wird, soll die Holperpiste nach Blochwitz keine mehr sein.

Auf den Straßen zwischen Lampertswalde, Blochwitz und Weißig am Raschütz werden einmal im Jahr Radrennen ausgetragen. © SZ-Archiv/D. Förster

Kaum zu glauben: Auf den Straßen zwischen Lampertswalde, Blochwitz und Weißig am Raschütz werden einmal im Jahr Radrennen ausgetragen. Bereits zum fünften Mal richtet der RSV Gröditz am 25. Juni sein traditionsreiches Rennen auf diesem zehn Kilometer langen Rundkurs aus. Doch vor allem auf der Waldstrecke zwischen Lampertswalde und Blochwitz ist das den Radrennfahrern eigentlich nicht zuzumuten. Hier müssen sie mehreren Schlaglöchern und Wurzeln ausweichen.

Wenn alles klappt, werden sie in diesem Jahr auf glatter Fahrbahn unterwegs sein. Die Gemeinde Lampertswalde will in den nächsten Wochen genau diesen Abschnitt neu asphaltieren lassen. Die Wülknitzer Baufirma P+S Pflaster- und Straßenbau GmbH ist damit beauftragt worden. Dazwischenkommen darf nichts. Der 25. Juni ist das Ziel. „Da werden wir gerade fertig sein“, sagte Bürgermeister Wolfgang Hoffmann auf der letzten Gemeinderatssitzung.

Auch in diesem Jahr gehört das Lampertswalder Radrennen zum Lausitzcup. Das ist eine Rennserie für Nichtprofifahrer. Bis zum 15. Juni kann man sich dafür beim ausrichtenden RSV Gröditz anmelden. Startgebühr sind 20 Euro.

zur Startseite