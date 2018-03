Glatte Straße wird zum Verhängnis Zwischen Cunnersdorf und Liebenau sind am Freitagmorgen drei Autos in einen Unfall verwickelt. Ein Fahrer wird verletzt.

Cunnersdorf. Eine spiegelglatte Straße wurde am Freitagmorgen drei Autofahrern zum Verhängnis. Bei etwa drei Grad Außentemperatur waren die Autos kurz nach 5 Uhr zwischen Cunnersdorf und Liebenau unterwegs, als sie in einer Waldpassage tückisch vom Eis überrascht worden sind. Die Autos kamen ins Rutschen. Ein 32-jähriger Fahrer kommt mit seinem Auto kommt von der Straße ab, stößt gegen einen Baum und wird zurück auf die Straße geschleudert. Dort kollidiert das Auto mit zwei anderen Fahrezeugen. Diese beiden Autos kamen neben der Straße im Gebüsch zum Stehen.

Ein 32-Jährige wurde verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Die anderen beiden Fahrer blieben nach ersten Angaben unverletzt. Die Feuerwehr Cunnersdorf rückte an, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden und die Einsatzstelle in der am Morgen gut befahrenen Waldpassage abzusichern. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 8 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

