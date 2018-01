Glaspaneele an der Eisarena Weißwasser beschädigt Der entstandene Gesamtschaden wird auf 2 500 Euro geschätzt.

Symbolfoto © dpa

Weißwasser. Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag sechs Glaspaneele an der Nordfassade der Eisarena auf dem Professor-Wagenfeld-Ring in Weißwasser beschädigt. Das teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz am Montag auf Nachfrage mit.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf 2 500 Euro geschätzt. (szo)

