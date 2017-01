Glasmuseum und Broilereck im MDR Ein Team des Mitteldeutschen Rundfunks hat in Weißwasser gedreht. Am Dienstag läuft der Beitrag im Fernsehen.

Blick ins Glasmuseum in Weißwasser © André Schulze

Weißwasser. Am Dienstag berichtet der MDR in seiner Sendung „MDR um 4“ über die sogenannten Superfest-Gläser. Diese sind zu DDR-Zeiten in Bad Muskau entwickelt und in Schwepnitz bei Kamenz produziert worden.

Für den Beitrag, der in der um 16 Uhr beginnenden Sendung ausgestrahlt wird, ist in der vorigen Woche unter anderem im Glasmuseum und in der Gaststätte „Broilereck“ in Weißwasser gedreht worden. (bb)

