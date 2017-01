Glasmuseum läuft verspätet im MDR In der MDR-Sendung „Hier ab vier“ sollte das Glasmuseum Weißwasser eigentlich schon am Dienstag zu sehen sein. Jetzt kommt der Beitrag am heutigen Mittwoch.

Im Glasmuseum Weißwasser erklärten Dieter Patzig (vorn) und Dietrich Mauerhoff dem Filmteam die Vorzüge der Superfest-Gläser. © Joachim Rehle

Weißwasser. Der MDR hat am Dienstag nicht, wie angekündigt, den Beitrag über die sogenannten Superfest-Gläser gesendet. Stattdessen sei ein Beitrag über das vierzigste Gründungsjubiläum des Stadtchors Weißwasser zu sehen gewesen, vermeldete ein SZ-Leser am Mittwochmorgen telefonisch.

Er sei sehr enttäuscht gewesen, zumal er eine enge Affinität zum Thema Glas habe. Er habe selbst jahrelang in der Glasindustrie in Weißwasser gearbeitet, so der Anrufer. Enttäuschung gab es auch im Glasmuseum. Dort hatte man mit Spannung auf den Bericht gewartet. Klar, hakte Leiterin Elvira Rauch deshalb beim MDR nach.

Links zum Thema Glasmuseum und Broilereck im MDR

Der Bericht über die Superfest-Gläser werde am heutigen Mittwoch im Rahmen der Sendung „Hier ab vier“ gegen 16.20 Uhr gezeigt, war die Antwort. (szo/sdt)

zur Startseite