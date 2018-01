Glaskugel und Götterfunken Gut gelaunte Gäste und ein humorvoller Bürgermeister genossen gemeinsam einen gelungenen Freitagabend in Rietschen.

Blickfang beim Rietschner Neujahrsempfang hinter Bürgermeister Ralf Brehmer: Die neue Gemeindefahne von Rietschen mit dem neuen Wappen. © André Schulze

Rietschen. Manche Dinge verändern sich in Rietschen nie. Zum Beispiel die Begrüßung beim Neujahrsempfang der Gemeinde Rietschen. Da steht der Bürgermeister im Zwirn und begrüßt jeden einzelnen Gast. Mit Handschlag und einem Glas Sekt. Mittlerweile ist auch ausreichend viel von der alkoholfreien Sorte da – für die Gäste, die nachher ins Auto steigen für den Heimweg. Und auch das Fotografieren jedes einzelnen Gastes ist mittlerweile Tradition.

An Stehtischen finden sich die Gruppen und Grüppchen zusammen, die auch an solch einem Abend das Gespräch suchen, weil man sich kennt – oder weil man sich nicht kennt. Und wer noch nichts gehört hat vom diesjährigen Motto der Rietschener Karnevalisten, der schaut sich um und ahnt, wohin die Reise gehen könnte. In diesem Jahr ein ganzes Stück weit weg auf einen anderen Stern, wie die viele aluglitzernde Deko vermuten lässt.

Denn auch das kehrt alle Jahre wieder: Zum Jahresbeginn, wenn die Karnevalisten schon fleißig ihren Saisonhöhepunkt vorbereiten, lässt es sich der Rietschener Bürgermeister nicht nehmen und begrüßt gemeinsam mit geladenen Gästen das neue Jahr. Zum siebenten Mal war es am vergangenen Freitag. Und wird wohl auch bis 2024 so weitergehen. Denn das vergangene Jahr hatte für Rietschens Bürgermeister genau gesehen zwei besonders einprägende Tage: seine Wiederwahl zum Bürgermeister für die nächsten sieben Jahre und seinen 50. Geburtstag. Letzteren erwähnte Ralf Brehmer nicht. Dagegen begrüßte und dankte er – gefühlt – nahezu jeden im Saal auch noch einmal von der Bühne herunter. Es schien, als sei er mal gerügt worden, weil sich jemand vergessen fühlte? Auch wenn die hiesige politische Prominenz von Ministerpräsident über Landrat bis Bundestagsabgeordnete noch wichtigere Termine als den in Rietschen an diesem Abend hatte – oder einfach mal frei –, so waren doch auch die Nachbargemeinden vor Ort wie Rothenburg und Kreba-Neudorf, der Truppenübungsplatz-Kommandant und natürlich der Daubitzer Landtagsabgeordnete Lothar Bienst (CDU). – Sehr unauffällig, weil bereits in die Dorfgemeinschaft integriert?, verhielten sich die neuen Rietschener. Die erst zugezogenen Einwohner haben das Privileg, beim Neujahrsempfang mitzufeiern. Für sie waren der Rückblick auf 2017 und der Ausblick 2018 wahrscheinlich besonders interessant. Einige Stichworte aus dem vergangenen Jahr tauchten als Ziele auch für das gerade begonnene Jahr auf wie beispielsweise der weitere Kampf um die gymnasiale Oberstufe an der Freien Schule, das schnelle Internet mit bis zu 100 Mbit je Sekunde, mit dem Rietschen ein Vorreiter in Sachsen ist, oder die weiteren Vorbereitungen für den Anbau an die Kita Kleine Strolche. Bürgermeister Brehmer bediente sich einer Glaskugel für den Blick ins Jahr. Nicht ganz plausibel, denn nichts von dem Genannten ist nicht längst angearbeitet.

Eher überraschend war dagegen die Preisübergabe an das Daubitzer Team, welches engagiert und mit Freude die Daubitzer Teilnahme am Dorfwettbewerb initiiert, organisiert und viele Einwohner dafür auch motiviert hatte. Einen guten Griff hatten die Vorbereiter des Neujahrsempfanges mit der Wahl der Musikanten. Fröhlich, kraftvoll und professionell spielte „Das fröhliche Harmonika-Orchester“ aus Krauschwitz auf. Nicht nur ihr Stück „Freude schöner Götterfunken“ ergänzte wunderbar Ralf Brehmers Glaskugel.

