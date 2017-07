Glasklares Wasser lockt an die Talsperre Spremberg Die Urlauber kommen in Scharen nach Bagenz. Auf dem Zeltplatz gibt es kaum Lücken.

Glasklares Wasser lockt in diesem Jahr zum Baden im Spremberger Stausee. © Beowulf Kayser

Bagenz. „Wie ist der Zustand des Wassers?“ Das ist die wichtigste für Touristen, wenn sie einen Urlaub im Bagenzer Spreecamp planen. „Die am meisten gestellte Frage können wir jetzt wieder ausnahmslos positiv beantworten“, sagt Geschäftsführer Torsten Blondzik von der Spreecamp Betriebsgesellschaft mbH am Spremberger Stausee.

Längst kommen die Sachsen wieder

Die Zeiten des niedrigen Wasserstandes und der braunen Brühe sind erst einmal vorbei. Der Pegel hat sich nach der jahrelangen Sanierung der Staumauer und Absenkung des Wasserstandes um fast zwei Meter mit fast 92 Metern über NN für die rund 9,9 Quadratkilometer große Wasserfläche wieder normalisiert.

Auch das Wasser ist nach dem erfolgreichen Kalkeinsatz gegen das gefürchtete Eisenhydroxid an der Vorsperre Bühlow bei Spremberg jetzt so klar wie Leitungswasser. „Das hat sich besonders in Sachsen schnell herumgesprochen“, sagt der Spreecamp-Geschäftsführer.

Kein Wunder also, dass die Kurz- oder Langzeiturlauber und Touristen aus dem Brandenburger Nachbarland jetzt in Scharen wieder in das beliebte Familien- und Naturcamp am Südufer in Klein Döbbern oder das Nordufer in Bagenz kommen. In der Regel bleiben sie sieben bis 14 Tage. Einige kommen nur über ein verlängertes Wochenende. „Drei Viertel unserer Gäste stammen aus dem Freistaat Sachsen“, so Blondzik. Sie kommen vor allem aus den Landkreisen Bautzen und Kamenz sowie aus Weißwasser, Hoyerswerda, Dippoldiswalde und Dresden.

Alle Bungalows sind ausgebucht

Gegenwärtig sind alle 32 Bungalows, Finnhütten und Ferienwohnungen am Südufer und die 38 Übernachtungsmöglichkeiten am Nordufer ausgebucht. Auch auf den rund 150 Klein Döbberner Campingplätzen sind kaum noch Lücken.

Besonders wegen des internationalen „Lausitzer Piratencamps“ mit 700 Kindern und Jugendlichen aus Brandenburg und Sachsen sowie aus Finnland, Russland und Polen ist das Spreecamp Bagenz bis zum 29. Juli total ausgebucht.

„Danach gibt es hier wieder freie Plätze“, sagt der Spreecampchef. Er führt seit vielen Jahren die 1992 gegründete Betriebsgesellschaft mit gegenwärtig 16 festen Mitarbeitern und Saisonkräften. In den vergangenen Jahren hat Blondzik miterlebt, wie die unverwüstlichen Dauergäste in ihrem Urlaub buchstäblich am Spremberger Stausee auf dem Trockenen saßen.

Vielen musste er wegen des Niedrigwassers und der gespenstischen „Mondlandschaft“ am Stausee mit Grasbüscheln, Schlamm, Mückenschwärmen und angeschwemmten, toten Fischen in den vergangenen Jahren noch einen „blauen Brief“ schreiben.

„Das hat aber unsere Dauergäste nicht von einem Urlaub bei uns abgehalten“, sagt Blondzik. Zu ihnen gehört auch die Familie von Sandra Günter aus Lauta im Landkreis Bautzen. Seit vielen Jahren verbringt die stellvertretende Versandleiterin der Gießerei in Elsterheide ihren Urlaub am Nordufer des Spremberger Stausees. Hier gibt es an diesem Sonnabend übrigens eine große Beachparty zum Abschluss des internationalen „Piraten-Camps“.

