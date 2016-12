Gut zu wissen Glasinvest-Haus als Gerippe In wenigen Tagen wird das DDR-Bürogebäude verschwunden sein. Doch für den Stahlbeton gibt es noch Verwendung.

Das alte Glasinvest-Gebäude wird von einem Bagger abgerissen. © Norbert Millauer,

Ein bisschen erinnert das Glasinvestgebäude derzeit an das Geschicklichkeitsspiel Jenga, bei dem die Spieler quaderförmige Holzscheite aus einem aufgestapelten Turm ziehen müssen. Zum Schluss ist nur noch ein wackliges Gerüst mit jeder Menge Löcher übrig. Auch durch das Glasinvest-Haus kann man jetzt hindurchgucken. Fast überall ist die rote Glasfassade schon weg. Nur die Betonpfeiler stehen noch aufeinander, die meisten Wände fehlen.

Das Spiel mit dem Wackelturm endet, wenn das Gerüst zusammenbricht. Das kann beim ehemaligen Bürohaus an der Meißner Straße aber nicht passieren, beruhigt Jens Kretzschmar. Er ist Projektleiter bei der Bautzner Firma Hentschke Bau, die den Abriss des Gebäudes übernimmt. Das Haus wird einfach von oben nach unten abgetragen, sagt Kretschmar. Denn Ende der 1970er-Jahre wurde es nach einem Steckprinzip gebaut. Das könne man sich wie bei einem Legohaus oder Ikeamöbeln vorstellen, erklärt Kretzschmar. Der Abriss sei dadurch vergleichsweise einfach.

Seit einigen Tagen ist ein sogenannter Longfront-Bagger auf dem Gelände im Einsatz. Sein langer Arm reicht bis ans obere Ende des Gebäudes. Mit einer großen Schere kann der Baggerfahrer die Decken zerschneiden und die Stützen kappen. Dann hebt er die Teile auf den Boden. Einige fallen auch von allein.

Ein riesiger Schutthaufen hat sich neben dem Gebäude gebildet. Rund 10 000 Tonnen Beton werden hier liegen, wenn das Haus endgültig abgerissen ist. Doch der verschwindet nicht von der Fläche. „Der Stahlbeton wird weiter verwendet“, sagt Kretzschmar. Der Beton kommt in eine spezielle Anlage, in der er gebrochen wird. Diese Brecheranlage funktioniert in etwa wie ein überdimensionaler Holzhäcksler. In der Maschine wird der Beton zu kleinen Körnern geschreddert. Die sollen dann als Verfüllung in den Boden kommen, bevor auf dem Gelände neu gebaut wird. Das ist für einen festen Untergrund wichtig.

Für das rund 15 000 Quadratmeter große Gelände gibt es drei Investoren. Die in Radebeul ansässige Sächsische Wohnimmobilien GmbH (SWG) plant sechs Häuser mit insgesamt 64 Wohnungen. Die Wohnungsgenossenschaft Lößnitz eG will an der Ecke Meißner Straße, Freiligrathstraße 31 Mietwohnungen bauen. Die Bautzener Firma Hentschke Bau, welche derzeit auch den Abriss vornimmt, ist verantwortlich für zwei weitere Häuser an der Ecke zur Hauptstraße. In die Gebäude will die Volkssolidarität mit einem Betreuten Wohnen und einem Pflegeheim einziehen. Insgesamt könnten 300 Menschen in dem Areal leben. Im Erdgeschoss sollen Konsum, ein Bäcker und eine Drogerie einziehen. Geplant ist außerdem eine Tiefgarage mit 170 Stellplätzen. Im April soll der Bau beginnen. Ende 2018 könnten die neuen Häuser dann stehen. „Wir liegen voll im Zeitplan“, sagt Kretzschmar. Beim Abriss ist der aufwendigste Teil schon geschafft. Das war nämlich die Entkernung des Gebäudes, sagt der Projektleiter. Dafür hatten die Bauleute eine Seite des Gebäudes aufgebrochen und dann alles mit Schubkarren nach draußen gekarrt. Von alten Möbeln bis zum Fußbodenbelag. Auch jede Menge Müll lag im Gebäude. Fast sechs Wochen hat das Entkernen gedauert.

Da geht der eigentliche Abriss deutlich schneller. Schon nächste Woche soll das Haus komplett verschwunden sein. Dann muss auch die Leuchtschrift auf dem Dach dran glauben. Ursprünglich gab es Überlegungen, die Buchstaben einzulagern und eventuell noch zu verwenden. Jetzt steht aber fest, dass sie auf dem neuen Baufeld nicht wieder aufgestellt werden, sagt Kretzschmar.

Das Wort Glasinvest bilden die Buchstaben sowieso nicht mehr. Vier Lettern sind vom Dach verschwunden. Wohin, weiß niemand.

