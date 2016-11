Glashütter Straße wird Einbahnstraße Bis April 2017 ist die Strecke stadtauswärts gesperrt. Was das mit dem Dippser Altbergbau zu tun hat.

Hier hat die Bergsicherung Freital Hohlräume bis in 20 Meter Tiefe erkundet und schließlich mit Beton gesichert. Davon bleibt nur noch ein Schacht. Aber gegenüber auf der anderen Straßenseite wird kommende Woche eine neue Baustelle zur Sicherung der Hohlräume beginnen. Dafür wird die Straße einseitig gesperrt.

Thomas Witzke von der Bergsicherung steht in einem alten Stollen an der Glashütter Straße.



Die Glashütter Straße in Dippoldiswalde wird ab Montag, 21. November, voraussichtlich bis April 2017 stadtauswärts gesperrt. In Höhe der Hausnummer 8 richtet die Bergsicherung Freital eine neue Baustelle ein, wie das Unternehmen mitteilt.

Eine solche Sperrung gab es schon einmal im September vergangenen Jahres für einige Tage. Damals ließ das Oberbergamt den Untergrund mit Bohrungen untersuchen. Die Verkehrsregelung läuft jetzt gleich wie damals. Autofahrer kommen hier nur noch in die Stadt rein. Stadtauswärts aus Dipps in Richtung Reinholdshain ist die Staatsstraße gesperrt. Nur Linienbusse haben eine Sondererlaubnis und dürfen durch die Sperrstelle fahren. Alle anderen Fahrzeuge müssen die Umleitung über Oberhäslich nach Reinholdshain nehmen, wie das Verkehrsamt der Stadt Dippoldiswalde mitteilt.

Die Baustelle selbst wird auf dem Gehweg angelegt. Hier verläuft aber der Weg aus der Innenstadt zum Kindergarten Märchenland. Zur Sicherheit der Kleinen hat das Verkehrsamt festgelegt, dass der Gehweg auf der Straße an der Baustelle vorbeigeführt wird und die Autofahrer einen Umweg nehmen müssen.

Grund für die ganze Aktion ist wieder einmal der Dippoldiswalder Altbergbau. Seit Jahren erkundet die Bergsicherung Freital im Auftrag des Sächsischen Oberbergamts in Freiberg den Untergrund entlang der Glashütter Straße. Unter den Häusern und der Straße haben sie schon etliche alte Stolln und Schächte gefunden und schließlich mit Beton gesichert, sodass die Gefahr von Tagesbrüchen in Zukunft gebannt sein sollte. Auch die Bohrungen, für die vergangenen September die Straße schon einmal gesperrt wurde, dienten dazu, Hohlräume vor allem unter der Straße zu finden. Und die Bohrer wurden fündig. Sie entdeckten einen Schacht, der neben der Straße in die Tiefe führt. Den hat die Bergsicherung in diesem Jahr erkundet und mit einem Betonriegel bis in sechs Meter Tiefe gesichert. Rund hundert Kubikmeter Beton haben die Bergleute hier eingebaut. Zuletzt hatten sie noch kleine Hohlräume unter der Straße, die davon nicht erreicht wurden, ebenfalls mit Beton verpresst. Der Schacht, der hier in die Tiefe führte, wurde mit Brunnenringen ausgebaut. Er wird noch benötigt für die Wasserhaltung bei den folgenden Sicherungsarbeiten.

Archäologen hoffen auf Funde

Es gibt aber noch weitere alte Schächte und Stollen. Ein solches System von Hohlräumen nimmt die Bergsicherung nun auf der anderen Straßenseite in Angriff. Diese Arbeiten haben ein Hauptziel: Die Straße soll gesichert werden gegen eventuelle Tagesbrüche.

Doch es gibt auch einen Nebeneffekt: Die neuen Arbeiten versprechen weitere Erkenntnisse zum mittelalterlichen Bergbau in Dippoldiswalde. Fachleute des Landesamts für Archäologie werden die Bergleute unter Tage begleiten. Denn mit großer Sicherheit stammen auch die neuen Hohlräume, um die es jetzt geht, aus dem Mittelalter. Die Aussicht ist groß, dass auch hier wieder archäologische Funde zu machen sind.

Unter der Glashütter Straße sind schon eine Reihe von Funden gemacht worden, die europaweit Seltenheitswert haben. So lag hier ein Metallstück über Jahrhunderte im Schlamm. Vermutlich war es Teil eines Senklots. Funde aus Metall sind besonders selten, weil es viel zu kostbar war, um es einfach zurückzulassen.

Häufiger sind Holzeinbauten noch erhalten. Die waren es bei der Aufgabe des Bergbaus wahrscheinlich nicht wert, dass man sie wieder abgebaut und herausgeholt hat. Die Umstände in Dippoldiswalde waren nun besonders günstig, damit sie sich über Jahrhunderte erhalten konnten. Erstens gab es keinen späteren Bergbau, der die Reste aus dem Mittelalter in den Hintergrund geschoben hätte. Zweitens standen die alten Stolln die meiste Zeit unter Wasser. Das hat die Hölzer konserviert, weil keine Luft herankam. Andernfalls wären sie wahrscheinlich im Laufe der Zeit verfault, und wir hätten keine Spuren mehr von der harten Arbeit, welche die alten Dippser hier geleistet haben.

