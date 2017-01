Glashütte will sich von einem Haus trennen Weil sich kein Investor fand, soll ein kommunales Wohnhaus im Ortsteil Dittersdorf abgerissen werden.

Glashütte hatte noch versucht, einen Käufer für das Haus in Dittersbach zu finden. Vergeblich. © Frank Baldauf

Die Stadt Glashütte plant in diesem Jahr den Abriss eines kommunalen Wohnhauses in Dittersdorf. Das geht aus dem Haushaltsplanentwurf 2017 hervor, den Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) vor wenigen Tagen in Hirschbach vorgestellt hat. Die Stadt wird dafür 63 500 Euro bereitstellen. Das um 1900 errichtete Wohngebäude steht seit längerer Zeit leer. Da die Stadt nicht bereit war, zu investieren, suchte sie nach einem Investor. Die Bemühungen blieben erfolglos. Deshalb folgte der Stadtrat im Herbst einer Empfehlung der Verwaltung. Die plädierte dafür, das Gebäude abzureißen und dafür Fördermittel zu beantragen. In der Oktober-Ratssitzung zeigte sich Dreßler allerdings pessimistisch, schnell zum Zuge zu kommen. Denn das Programm zur Brachflächenrevitalisierung werde von vielen Kommunen genutzt.

Nach ersten Plänen soll die Fläche, auf der das Haus steht, nach dem Abriss nicht wieder bebaut werden. (SZ/mb)

