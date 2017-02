Glashütte will Bauland schaffen In den Ortsteilen Johnsbach und Hirschbach soll Platz geschaffen werden für Neubauten. Auch andere Standorte werden gesucht.

In Johnsbach und Hirschbach soll bald neu gebaut werden können. © Symbolfoto/dpa

Die Stadt Glashütte möchte zusätzliches Bauland in den Ortsteilen Johnsbach und Hirschbach schaffen. Laut Tagesordnung soll der Stadtrat dazu am kommenden Dienstag die Grundlagen dafür schaffen. Darüber hinaus will die Stadt über ihre Aktivitäten berichten, wie und wo weiteres Bauland geschaffen werden könnte.

Des Weiteren werden sich die Stadträte mit dem Verein „Welterbe Montanregion Erzgebirge“ befassen. Auf Vorschlag der Verwaltung soll die Stadt dort austreten. Der Grund dafür dürfte sein, dass die Glashütter Objekte nach der Überarbeitung des Unesco-Weltkulturerbeantrags nicht mehr auf der Liste stehen. Außerdem will sich der Stadtrat darauf verständigen, an welchen Sonntagen die Geschäfte öffnen können. Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr. Der Rat tritt allerdings nicht in Glashütte, sondern im Klubhaus Cunnersdorf zusammen. Auch hier wird es zum Beginn eine Bürgerfragestunde geben. (SZ/mb)

Glashütter Stadtratssitzung, 28. Februar, 18.30 Uhr, Klubhaus Cunnersdorf

