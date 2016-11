Glashütte trennt sich von Ruinen In Dittersdorf und Schlottwitz sollen die Abrissbagger anrollen. Offen ist aber noch, wann. Das entscheiden andere.

zurück Bild 1 von 2 weiter Seit über 20 Jahren steht das frühere Schlottwitzer Ausflugslokal Klein-Tirol leer. Nach und nach ist es zu einer Ruine verkommen. Deshalb wünscht sich nicht nur Hanskarl König den Abriss des Gebäudekomplexes. © Frank Baldauf Seit über 20 Jahren steht das frühere Schlottwitzer Ausflugslokal Klein-Tirol leer. Nach und nach ist es zu einer Ruine verkommen. Deshalb wünscht sich nicht nur Hanskarl König den Abriss des Gebäudekomplexes.

Auch dieses Haus soll abgerissen werden. Es gehört der Stadt und hat so große Baumängel, dass die Stadt nicht gewillt ist, es zu sanieren. Auch der Ortschaftsrat begrüßt den geplanten Abriss.

Hanskarl König wohnt gern in Schlottwitz. Hier fühlt er sich wohl. Was ihm aber seit Längerem stört, ist die Ruine der früheren Ausflugsgaststätte Klein-Tirol. Sie steht unmittelbar am Ortseingang von Oberschlottwitz und seit Jahren leer. Dem entsprechend sieht sie aus. „Das ist ein Schandfleck“, sagt der Schlottwitzer. „Spätestens nach dem Brand am Hinterhaus vom Klein-Tirol im Mai 2014 war doch völlig klar, dass nur ein Abriss denkbar ist“, ergänzt er. Andere im Ort sehen das anders. Dazu gehört Stadt- und Ortschaftsrat Franz Brand (CDU). Das Haus habe eine lange Tradition als Gastronomiebetrieb, erklärte er in der jüngsten Stadtratssitzung. Weil es der Uhrenstadt an gastronomischen Einrichtungen fehle, dürfte dieser Standort nicht aufgegeben werden. Deshalb müsse die Stadt, der das Gebäude seit einigen Jahren gehört, einen Investor suchen, der das Haus kauft und saniert, sagte er.

Das habe die Stadt auch gemacht, erwiderte Bürgermeister Markus Dreßler (CDU). In den letzten Jahren wurden viele Überlegungen und Initiativen, das Objekt nach- und umzunutzen, geprüft. Alle seien erfolglos geblieben. Zuletzt habe sich auch das Büro KEM, mit dem die Stadt seit Jahren in der Städteplanung zusammenarbeitet, geweigert, auf Investorensuche zu gehen. Dreßler zeigte dafür Verständnis. Nachdem das Gebäude beim Hochwasser 2002 und durch den Brand zwölf Jahre später nochmals beschädigt wurde, sei „dort nichts mehr zu retten“. Deshalb habe man auch keinen Investor gefunden.

Stadtrat Udo Herm (Wählervereinigung Johnsbach) zeigte Verständnis für die Position. Denn in seinem Heimatdorf gibt es mit dem seit Längerem leer stehenden Handwerkerheim ein Gebäude, das man gern als Gastwirtschaft wieder hätte. Doch alle Bemühungen des Ortschaftsrates, einen Käufer zu finden, seien im Sande verlaufen. Deshalb sei man nach längeren Diskussionen zum Schluss gekommen, dass ein Abriss das Beste sei. Der Wunsch der Johnsbacher wird sich aber voraussichtlich nicht so schnell erfüllen lassen. Denn anders als beim Klein-Tirol ist die Stadt nicht Besitzer dieses Grundstücks.

In Schlottwitz hat die Mehrheit der Ortschaftsräte inzwischen ihren Widerstand gegen den Abriss aufgegeben, berichtete Dreßler (CDU) ebenfalls in der Sitzung. Deshalb sollte nun der Stadtrat entscheiden, wie es mit dem Gebäude und einem kommunalen Wohngebäude in Dittersdorf weitergehen soll. Auch für Letzteres habe die Stadt niemanden gefunden, der es kauft und saniert. Denn aufgrund der Bauschäden sei das um 1900 errichtete Haus nicht mehr vermietbar. Da die Stadt nicht selbst investieren wolle, plädierte Dreßler auch hier für den Abriss. Die große Mehrheit der Stadträte folgt den Vorschlägen und beauftragte die Verwaltung, den Abriss anzugehen. Glashütte wird nun Fördermittel aus dem Programm Brachflächenrevitalisierung beantragen. Dreßler zeigte sich pessimistisch, hier schnell zum Erfolg zu kommen, denn das Förderprogramm werde von sehr vielen Kommunen beansprucht.

Hanskarl König indes wünscht der Verwaltung viel Glück. Er wäre sehr verärgert, wenn die benötigten Fördermittel jetzt nicht bewilligt würden. Seiner Meinung nach habe der Ortschaftsrat den Abriss – „eine richtige Entscheidung der Stadt“ – zu lange verzögert. Denn die ebenfalls in Schlottwitz geführte Debatte, was auf der Fläche später entstehen könne, sei gegenwärtig zweitrangig. Dennoch ging Dreßler in der Ratssitzung auch auf diese Frage ein. Während die Fläche in Dittersdorf wohl eher unbebaut bleiben würde, sei das Grundstück in Oberschlottwitz eine sogenannte Potenzialfläche, die nach einer gewissen Zeit auch wieder bebaut werden könne. „Was und wann, das entscheidet der Stadtrat“, ergänzte er.

zur Startseite