Glashütte sucht Platz für neue Parkplätze

Glashütte. Wer am Dienstagvormittag einen Parkplatz in der Glashütter Innenstadt sucht, braucht Geduld und Ortskenntnis. An den anderen Werktagen ist es ähnlich. Einen freien Stellplatz finden Autofahrer in der Regel erst nach längerer Suche oder an etwas entlegeneren Stellen. Denn fast alle Stellflächen rund um das Deutsche Uhrenmuseum und an der Uhrenmeile sind schon am Morgen zugeparkt, meist mit Autos von den Mitarbeitern der Uhrenfirmen. Weil die in den letzten Jahren immer mehr Leute eingestellt haben – gegenwärtig arbeiten hier rund 1 800 Beschäftigte –, hat sich die Situation trotz der Eröffnung des Lange-Parkhauses nicht entspannt. Anlieger wie der Betreiber des Bistros H 4 auf der Hauptstraße, Remo Steinigen, haben nach wie vor große Mühe, vor dem Haus einen freien Parkplatz zum Be- und Entladen zu finden. Frustrierend sei auch, dass potenzielle Kunden weiterfahren, weil sie keinen Stellplatz in der Nähe seines Bistros finden, sagt er.

Im Glashütte Rathaus weiß man um das Problem. Seit Jahren sucht die Verwaltung zusammen mit dem Stadtrat nach einer Lösung, um Anwohner, Einpendler und Geschäftsleute zufriedenzustellen. Helfen sollten Anwohnerparkplätze. Auch das Aufstellen eines Parkscheinautomaten am Uhrenmuseum wurde bereits diskutiert. Umgesetzt wurden die Pläne nicht. „Wir haben das mehrmals im Stadtrat diskutiert. Die Nachteile überwiegen die Vorteile“, sagt Bürgermeister Markus Dreßler (CDU). Denn gerade an Anwohnerparkplätze hat der Gesetzgeber Bedingungen geknüpft. Beispielsweise dürften dort weder Kunden der Geschäfte noch die Mitarbeiter von Gewerbetreibenden stehen. Um die Parkplatznot zu lindern, kann aus Sicht der Stadt nur eins helfen: mehr Parkplätze. Das sieht auch der Glashütter Ortschaftsrat so, sagt Dreßler. Das Rathaus will nun untersuchen lassen, wo zusätzliche Parkplätze entstehen könnten. Zwei Grundstücke kommen für den Bau eines Parkdecks beziehungsweise eines Parkhauses in Betracht.

Eine der Flächen befindet sich gegenüber des Ärztehauses. Auf dem Grundstück zwischen der Altenberger Straße und der Müglitztalbahn könnte aus Sicht des Bürgermeisters eine Hochgarage entstehen. Das andere potenzielle Baugrundstück befindet sich entlang der Emil-Lange-Straße. Hier ist die Stadt Eigentümerin. Allerdings stehen hier Garagen, die zu DDR-Zeiten von den Glashüttern errichtet wurden. Ein Büro soll herausfinden, wie viele Parkplätze auf den jeweiligen Grundstücken durch den Bau eines Parkhauses beziehungsweise eines Parkdecks entstehen könnten und was das kosten würde „Danach werden wir abwägen müssen“, sagt Dreßler. Der Stadtrat wird entscheiden, ob er die Kosten für die zusätzlich entstehende Parkplätze für verträglich hält. Diskussionen wird es sicher zur Emil-Lange-Straße geben. Denn die Idee, dass dort eine Hochgarage errichtet werden könnte, ist nicht neu. Als sie im Februar 2015 erstmals publik wurde, formierte sich Widerstand. 35 Garagenbesitzer und -pächter sprachen sich für den Erhalt der Garagen aus. Die Aufregung legte sich erst, als die Stadt versicherte, dass es für dieses Grundstück nur eine Idee, aber keinen Planungsauftrag gibt. Das soll sich nun ändern. „Das bedeutet aber noch nicht, dass die Garagen abgerissen werden“, sagt Dreßler. Es geht zunächst darum, Fakten zu sammeln.

Das gilt auch für eine dritte Fläche. Diese befindet sich kurz vor der Müglitztalbahnbrücke in Richtung Schlottwitz und ist zurzeit noch eine Wiese. Dreßler kann sich vorstellen, diese in Parkplätzen umzuwandeln. Nachteilig an diesem Standort sei, dass er vergleichsweise weit von der Innenstadt entfernt sei, sagt Dreßler. Deshalb werde man auch hier abwägen müssen.

