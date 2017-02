Glashütte Original will in Berlin die Schönen bezirzen Die Uhrenmanufaktur lädt Stars zur Berlinale auf den roten Teppich ein. Und treibt es diesmal ganz schön bunt.

Diese Varianten des Modells Sixties Iconic werden zur Berlinale vorgestellt: Ocean, Tangerine, Graphite, Forest und Fire (v.li.). Jede kostet 8100 Euro. © Glashütte Original

Ab Donnerstag treffen sich wieder Stars und Sternchen auf der Berlinale. Wer das Geschehen am Bildschirm verfolgt, wird den Namen der Uhrenmanufaktur Glashütte Original mit Sicherheit ziemlich oft entdecken. Denn der Luxusuhrenhersteller ist zu einem der vier Hauptsponsoren des Internationalen Filmfestes aufgestiegen.

„Wir haben den Platz mit einem chinesischen Schmuckhersteller getauscht, der in die zweite Reihe zurückgetreten ist“, sagt Unternehmenssprecher Michael Hammer. Beim Uhrenhersteller verknüpft man mit dem verstärkten Engagement vor allem die Hoffnung, noch stärker wahrgenommen zu werden. „Wir werden nicht sofort mehr Uhren verkaufen“, sagt Hammer. Mittelfristig werde sich der Auftritt aber auszahlen, glaubt er. Ganz abwegig ist das nicht, schließlich konnte die Uhrenfirma Erfahrungen mit der Berlinale sammeln. 2001 stieg sie als sogenannter Co-Sponsor ein und unterstützte junge Regisseure, die ihre Filmvorhaben in der Sektion Perspektive Deutsches Kino vorstellten. Aus diesem Wettbewerb habe man sich nun verabschiedet, sagt Michael Hammer. Dafür engagiert sich seine Firma nun bei den Dokumentarfilmen. Erstmals vergibt sie den mit 50 000 Euro dotierten Glashütte Original Dokumentarfilmpreis. Für den wurden im Vorfeld 16 Beiträge aus verschieden Sektionen nominiert.

Eine dreiköpfige Jury wird entscheiden, wer den Preis am 18. Februar im Berlinale Palast bekommen wird. Das Preisgeld teilen sich Regisseur und Produzent des Preisträgerfilms. „Der Preis ist ein wichtiges Signal für die Dokumentarfilmbranche und zugleich Wertschätzung für die Filmemacherinnen und Filmemacher, die ihre Projekte teilweise mit hohem persönlichen Risiko realisieren“, zitiert Michael Hammer den Direktor des Festivals, Dieter Kosslick.

Die ganz große Bühne bekommt die Uhrenfirma, die in den vergangenen Jahren eine eigene Lounge am Potsdamer Platz unterhielt, diesmal in der „Golden Bear Lounge“. Hier werden alle wichtigen Pressekonferenzen abgehalten, hier werden Filmstars und Regisseure Interviews geben. Glashütte Original stattet diese Lounge aus – unter anderem auch mit einem Uhrmachertisch, an dem ein Uhrmacher der Firma arbeiten wird. Daneben werden Vitrinen stehen, in denen die Manufaktur Uhren zeigt, die speziell für die Berlinale angefertigt wurden.

„Die Modelle basieren auf unserem Sixties Square Chronometer, den es bisher nur mit schwarzem und silbernem Zifferblatt gibt“, sagt Hammer. Für die Berlinale wurde eine Sonderkollektion entwickelt, für die das legendäre Design der DDR-Uhrenlinie „Spezimatic“ Pate stand. Die fünf neuen Modelle sind mit außergewöhnlichen farbigen Zifferblättern versehen. „Sie entstehen in einem extrem komplexen und zeitintensiven Herstellungsprozess in der hauseigenen Zifferblattmanufaktur in Pforzheim, wo sie mit Originalwerkzeugen und authentischen Produktionsmethoden der 1960er-Jahre gefertigt werden“, erklärt Hammer. Bei diesem Verfahren werden die Zifferblätter zunächst galvanisiert und anschließend von Hand in mehreren Durchgängen farbig lackiert. Im Anschluss wird mit einer speziellen Lackierpistole vorsichtig schwarzer Lack aufgetragen – je nach Winkel entsteht durch die Sprühtechnik ein Farbverlauf, der jede Uhr zu einem Unikat macht, erklärt der Sprecher.

zur Startseite