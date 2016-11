Glashütte Original expandiert nach Tokio Der Luxusuhrenhersteller Glashütte Original baut seine Präsenz in Asien aus. Dort entstand der 20. Verkaufspunkt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Uhrenhersteller Glashütte Original hat mit dem Schwesterunternehmen Jaquet Droz eine neue Boutique in Tokio eröffnet. © PR Der Uhrenhersteller Glashütte Original hat mit dem Schwesterunternehmen Jaquet Droz eine neue Boutique in Tokio eröffnet.

In Dubai ist der Uhrenhersteller Glashütte Original schon länger vor Ort. Hier wurde die vorhandene Boutique modernisiert.

Die Glashütter Uhrenfirmen setzen weiter auf die Direktvermarktung ihrer Produkte. Nachdem der Luxusuhrenhersteller Lange Uhren vor ein paar Tagen im chinesischen Macau eine neue Boutique eröffnet hat, setzt Mitbewerber Glashütte Original nun nach. In Dubai ging dieser Tage die mit 100 Quadratmetern größte Boutique im Mittleren Osten wieder in Betrieb. Der Uhrenhersteller ließ sie in den letzten Wochen modernisieren. Komplett neu ist die Repräsentanz des Unternehmens in Japan. Dort feierte Glashütte Original die Einweihung einer neuen Boutique zusammen mit dem schweizerischen Uhrenhersteller Jaquet Droz, der auch zum Swatch Konzern gehört. Wie Gitte Hammerström vom Pressebüro informiert, sei es die zweite gemeinsame Markenpräsenz. Der erste gemeinsame Verkaufspunkt wurde vor drei Jahren in Genf in Betrieb genommen. Aus Sicht von Glashütte Original habe damit eine Erfolgsgeschichte begonnen. Diese wolle man nun in Japan fortschreiben. Die Boutique in Tokio befindet sich im Nicolas G. Hayek Center. Im vierten Stock dieses Bauwerks präsentieren sich die beiden Uhrenmarken zusammen auf insgesamt 60 Quadratmetern. Während Jaquet Droz seine Gäste in einer Farbkombination aus Schwarz, Grau und Silber empfängt, setzt Glashütte Original auf einen Materialmix aus dunkler Mooreiche, beigefarbenen Lackoberflächen und hellem Leder.

Die Manufaktur aus dem Müglitztal gewährt den Besuchern Einblicke in ihre Uhrenfertigung. Zahlreiche Bildschirme und Vitrinen lenken den Blick der Besucher auf die Kunstfertigkeit der Uhrmacher. „An einer gläsernen Wand ist die Bandvielfalt des Herstellers zu sehen“, berichtet Gitte Hammerström. Neben den Zeitmessern der Boutique-Kollektion, die exklusiv in den Glashütte Original Stores weltweit erhältlich sind, präsentiert der Uhrenhersteller auch sein Manufakturbuch „Impressionen“. Das reich bebilderte Buch beleuchtet die 170-jährige Geschichte der Glashütter Uhrmacherei. Im Buch wird die Entwicklung von der Haus- und Heimindustrie bis hin zur heutigen Manufaktur Glashütte Original beschrieben, auch die Auswirkungen der verschiedenen politischen und wirtschaftlichen Geschehnisse in Deutschland auf die Uhrenindustrie werden darin dargestellt. Der Uhrenhersteller nutzte die Gelegenheit, um den Besuchern auch die neuen Uhrenmodelle der Serie Excellence Modelle vorzustellen. Diese sind nun auch in der Tokioter Boutique erhältlich.

Mit der Neueröffnung des Verkaufspunktes in der japanischen Hauptstadt verfügt Glashütte Original über 20 Boutiquen. Davon befinden sich fünf in Europa. Die restlichen 15 verteilen sich auf China und andere asiatische Länder. Mitbewerber Lange ist weltweit mit 17 eigenen Boutiquen präsent. Die meisten – insgesamt acht – betreibt das Unternehmen in Asien, fünf in Europa und vier in Amerika. Sowohl Lange als auch Glashütte Original haben eine Boutique in der Dresdner Innenstadt.

zur Startseite