Glashütte Original baut Filialnetz aus In den nächsten Wochen werden zwei neue Filialen in Betrieb genommen. Beide in Metropolen.

Die Uhrenmanufaktur Glashütte Original verstärkt ihr Engagement in Europa. Um mehr Kunden zu erreichen, wird das Unternehmen in den kommenden Wochen neue Filialen in Wien und Paris eröffnen. Damit wolle man nicht nur die heimischen Kunden ansprechen, sondern auch „neue Reiseziele auf der Weltkarte der feinen Uhrmacherkunst“ schaffen, kündigt Sprecherin Ulrike Kranz an. Mit der Filiale in Wien feiert Glashütte Original eine Premiere. Das neue Geschäft befindet sich am Kohlmarkt, eine der edelsten Einkaufsmeilen der Stadt, unweit der historischen Hofburg, dem Stephansdom und der Oper. Der Verkaufsbereich erstreckt sich im Inneren auf rund 70 Quadratmeter.

In Paris ist der Uhrenhersteller von der Rue du Faubourg Saint-Honoré zur Rue de la Paix umgezogen. Die neue Filiale ist größer und befindet sich unmittelbar im historischen Herzen der Metropole. Der Verkaufsbereich im Inneren ist etwa 135 Quadratmeter groß. Die Pariser Filiale wird am 11. Oktober offiziell eingeweiht, die Wiener am 20. Oktober. (SZ/mb)

