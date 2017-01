SZ-Liveticker Glashütte nimmt Abschied von Walter Lange Am heutigen Freitag wird der Mann, der die Uhrenindustrie im Müglitztal wiederbelebt hat, zu Grabe getragen. Die SZ ist live dabei.

Walter Lange (1924-2017) am Denkmal, das für seinen Urgroßvater, Ferdinand Adolph Lange, auf dem Glashütter Marktplatz errichtet wurde. © Archiv: Egbert Kamprath

Die Stadt Glashütte und die Uhrenwelt nehmen am heutigen Freitag Abschied vom Walter Lange. Der Wiederbegründer der Uhrenfirma Lange war in den Morgenstunden des 17. Januar im Alter von 92 Jahren während eines Reha-Aufenthaltes in Ingolstadt verstorben. Nun wird er zu Grabe getragen. Die Familie und die Firma Lange haben sich mit der Kirchgemeinde Glashütte über den Ablauf der Trauerfeierlichkeiten verständigt. Ab 11 Uhr wird sein Sarg in der St.-Wolfgang-Kirche aufgebahrt. Gegen Mittag schließt sich die kirchliche Trauerfeier an. Am frühen Nachmittag wird sich die Trauergemeinschaft zum Glashütter Friedhof begeben, wo Walter Lange im Familiengrab beigesetzt werden wird. Die SZ berichtet hier live von den Ereignissen in Glashütte. (SZ/mb/tho)

12.12 Uhr: Bis 13 Uhr ist der Sarg Walter Langes für die Öffentlichkeit aufgebahrt. Danach wird es eine kirchliche Trauerfeier für geladene Gäste geben. An den Autokennzeichen kann man erkennen, dass auch Trauergäste aus dem Ausland angereist sind.

11.34 Uhr: Der Strom der Trauernden nimmt nicht ab. Die Familie und die Firma Lange haben sich mit der Kirchgemeinde Glashütte über den Ablauf der Trauerfeierlichkeiten verständigt. Im Sinne des Verstorbenen bittet die Familie statt Blumen um eine Spende zugunsten des Glashütter Friedhofs und des früheren Kinderheims „Haus Gottessegen“. In diesem versucht der Arnsdorfer Verein Panta Rhei gestrauchelte Jugendliche auf ein normales Leben vorzubereiten.

11.03 Uhr: Die ersten Trauernden treffen an der Stadtkirche ein. Etwa 30 Bürger, Einwohner und Mitarbeiter von Lange Uhren, betreten die Kirche. Einige haben Blumen dabei. Ein Kondolenzbuch liegt aus. Bei Lange Uhren sind Fahnen auf Halbmast gesetzt.

