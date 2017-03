Glashütte lädt zum Dialog ein Die Verwaltung möchte die Meinung der Bürger hören, um gemeinsam Ziele für die Zukunft zu entwickeln.

Die Stadt will ein Leitbild entwickeln – und dafür die Einwohner mit einbeziehen.

In den vergangenen Jahren hat sich in Glashütte viel bewegt. „Dennoch spürt man bei vielen Diskussionen, dass sich nicht alle Einwohner bei dem Tempo der Entwicklung mitgenommen fühlen“, sagt Bürgermeister Markus Dreßler (CDU). Diese Kluft will in einem Bürgerdialog schließen. Die Verwaltung möchte zusammen mit den Bürgern Fragen der Stadt diskutieren und darauf aufbauend ein Leitbild entwickeln.

Eine Grundlage für die Gespräche soll das 2014 erarbeitete Stadtentwicklungskonzept (Insek) sein, dass vor allem mit den kommunalen Vertretern, Ortschafts- und Stadträten erarbeitet wurde. Dieses sei wichtig gewesen, um für bestimmte Maßnahmen eine Förderung zu bekommen, sagt Dreßler. Allerdings sei bei der Erarbeitung zu wenig „Raum und Zeit“ gewesen, um mit den Bürgern in einen Dialog einzutreten, räumt er ein. Das soll nun nachgeholt werden. Unter der Federführung eines erfahrenen Büros soll das Leitbild 2017 entstehen. Dazu werden zunächst die Bürger befragt. Auch ein Stadtrundgang mit interessierten Einwohnern sei geplant. Nach Auswertung der Ergebnisse wird es mehrere Gesprächsrunden geben, in denen sich die Bürger über die Erwartungen, Prioritäten und Möglichkeiten austauschen sollen. „Am Ende soll das Ganze in ein Leitbild münden, in dem Ziele formuliert sind und mit dem sich hoffentlich viele Einwohner identifizieren“, sagt Dreßler.

Im Mittelpunkt der Diskussionen soll die Kernstadt stehen. Geklärt werden soll, welche Rolle diese für deren Bewohner und für die Ortsteile haben soll. Auch das Verhältnis zwischen der Industrie und der Bürgerschaft soll geklärt werden. Vorgaben soll es nicht geben, sagt Dreßler. Der Diskussionsprozess soll „grundsätzlich ergebnisoffen“ sein.

Das Konzept soll der Versuch sein, eine Identität für die Kernstadt als Ganzes zu entwickeln. „Am Ende hoffe ich auf eine Stärkung des Wir-Gefühls, ein Bewusstsein, dass alle gemeinsam die Stadt sind“, sagt Dreßler. Gemeinsam könne die Entwicklung der Stadt beeinflusst werden, wobei aber bestimmte Rahmenbedingungen berücksichtigt werden müssen.

