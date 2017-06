Glashütte kippt Badpläne am Folgenhang Die hohen Kosten gaben den Ausschlag. Nun soll die Verwaltung einen Alternativplan prüfen.

Bevor sich der Glashütter Stadtrat zu den Bauplänen am Folgenhang positionierte, hatten die Bürger das Wort. Etwa 50 waren in die Ratssitzung gekommen. Hier meldeten sich Befürworter und Gegner. Manche, wie Madlen Walter, wollten weitere Informationen haben, zum Beispiel zu den Betriebskosten, die im alten Bad angefallen waren. © Egbert Kamprath

Gut besetzt war die Aula am Dienstagabend. Etwa 50 Besucher – darunter auch einige Kinder – waren gekommen, um zu verfolgen, wie sich der Stadtrat zum Thema Stadtbadneubau entscheidet. Zuvor konnten sich die Bürger zum Vorschlag der Verwaltung äußern. Diese ging mit der Empfehlung in die Sitzung, das Bad am Glashütter Folgenhang nicht zu bauen. Das Hauptargument seien die Kosten, erklärte Bürgermeister Markus Dreßler (CDU).

Nach den vorliegenden Planungen müsse mit Baukosten in Höhe von 6,1 Millionen Euro gerechnet werden. Einen Großteil davon – gegenwärtig geht die Verwaltung von maximal 4,6 Millionen Euro aus – bekommt Glashütte gefördert, dennoch bliebe ein hoher Eigenanteil von mindestens 1,5 Millionen Euro. Genauere Zahlen kämen mit der weiteren Planung. Nicht zu unterschätzen seien die späteren Folgekosten für Unterhaltung und Personal in Höhe von jährlich rund 338 000 Euro. Dem ständen mögliche Einnahmen von 25 000 Euro gegenüber. Glashütte könnte sich das zwar leisten, müsste dann auf Jahrzehnte jährlich auf rund 300 000 Euro verzichten, die nicht durch Fördermittel veredelt werden könnten. „Auch wir können jeden Euro nur einmal ausgeben“, sagt Dreßler.

Applaus für beide Seiten

In der Bürgerschaft gab es dazu unterschiedliche Ansichten. Trotz großer Meinungsunterschiede blieb die Debatte aber sachlich. Auffällig war, dass sich kein Jugendlicher zu den Stadtbadplänen äußerte. Dafür meldeten sich mehrere ältere Bürger aus der Kernstadt zu Wort. Sie pochten darauf, dass Glashütte wieder ein Stadtbad bekommen müsse. Peter Höhnel, der nach eigenem Bekunden früher selbst ein aktiver Schwimmer gewesen war, gab zu bedenken, dass die Zahl der Menschen, die in Deutschland ertrinken, zunimmt. Es gebe immer mehr Nichtschwimmer, behauptete der Glashütter. Und das liege vor allem daran, dass in den vergangenen Jahren viele Bäder geschlossen wurden. Leider gehöre auch das Glashütter Bad dazu.

Doch auch die Gegner eines Stadtbadneubaus am Folgenhang waren erschienen. Zu denen gehört Reinhard Hasler. Als Sprecher der Reinhardtsgrimmaer Bürgerinitiative „Neue Dorfstraße statt Autobahnzubringer“ hatte er sich mit Dreßler in der Vergangenheit heftige Debatten geliefert. „Nun bin ich ausnahmsweise der Meinung von Herrn Dreßler“, sagte der Reinhardtsgrimmaer. Ein Bad zu diesen Baukosten sei zu teuer, erklärte Hasler. Er nehme mit Blick auf die Baubranche an, dass die veranschlagten Baukosten nicht reichen werden, und befürchtet zudem, dass am Ende die Bürger über eine Erhöhung der Grundsteuer zur Kasse gebeten werden. Deshalb lehnte er das Vorhaben ab. Eine Bemerkung konnte sich Hasler nicht verkneifen: Ihn wundere, dass so wenige Glashütter den Weg in die Sitzung gefunden haben. „Ich hatte mit mehr Bürgern gerechnet“, sagt er. Damit spielte er auch auf den Aufruf des Glashütter Ortschaftsrates an, der vor allem an Familien mit Kindern appellierte, diese Stadtratsitzung zu besuchen. Trotz seiner kritischen Worte erhielt Hasler, wie schon Höhnel zuvor, Applaus. Die Befürworter des Badneubaus schienen insgesamt in der Überzahl zu sein.

Bevor der Stadtrat über die Vorlage der Verwaltung abstimmen sollte, brachte Franz Brand (CDU) einen Kompromissvorschlag in die Debatte, der auch von Lothar Mauer (Zeitlos) unterstützt wurde. Beide Räte ließen durchblicken, dass auch ihnen der Neubau nach dem Stand der Technik zu teuer ist. Sie plädierten daher für den Bau eines Naturbades unweit des Brett-häus’l im Prießnitztal. Das sei wesentlich preiswerter, weil es keine kostenintensive Wasseraufarbeitung brauche, die mit Chlor arbeite. Diese Aufgabe übernehmen hier preiswertere Kies- und Pflanzenfilter, sagte Brand, der diesen Vorschlag bereits vor Monaten zur Diskussion gestellt hat.

Eine Mehrheit fand er damals nicht – seine Kollegen wollten ein Bad, dass die gleichen Standards wie das alte Bad im Prießnitztal hatte, aber dem neusten Stand der Technik entsprechen sollte. Brand hat das aber nicht abgehalten, sich zwei Naturbäder anzuschauen und sich nach den Bau- und Betreiberkosten sowie dem beauftragten Planungsbüro zu erkundigen.

Der Kompromissvorschlag von Brand überzeugte die Stadträte und den Bürgermeister. Auch Glashüttes Ortsvorsteher Maik Lehmann (Zeitlos) signalisierte Zustimmung für den Kompromissvorschlag. In den letzten Tagen hatte er vehement für den Neubau am Standort Folgenhang gekämpft und zuletzt noch Vorschläge gemacht, wie die Baukosten gesenkt werden könnten. Doch dieses Thema wurde in der Sitzung nicht weiter thematisiert.

Einstimmig votierte der Stadtrat dafür, die vorgelegten Stadtbadpläne nicht weiter zu verfolgen. Die Verwaltung wurde beauftragt, mithilfe eines Planungsbüros zu prüfen, welche Chancen ein Naturbad am Bretthäus’l hätte und welche Baukosten entstehen würden. Dreßler versprach, dies zu tun. Erste Ergebnisse wolle er im September vorlegen, kündigte er an.

