„Glashütte ist auch ohne Welterbe eine Marke“ Die Chancen auf den Titel schwinden in der Uhrenstadt. Warum das für den Bürgermeister nicht tragisch ist.

Glashüttes Bürgermeister Markus Dreßler über den Dächern der Stadt, die lange Zeit vom Bergbau lebte. Inzwischen dominiert hier längst die als Bergbaunachfolgeindustrie bezeichnete Uhrenindustrie. © Archiv: Egbert Kamprath

Der Welterbe-Antrag für die Montane Kulturlandschaft Erzgebirge/Krusnohori soll eingedampft werden. Damit will der Verein Welterbe Montanregion Erzgebirge Kritiken des Internationalen Rates für Denkmalpflege aus dem Weg räumen und die Chancen auf den UNESCO-Titel wahren. Die Gutachter schienen offensichtlich nicht begeistert gewesen zu sein, dass das Projekt so kleinteilig angelegt ist. Daraufhin zog der Verein den Antrag zurück, um diesen zu überarbeiten. Das geschieht zurzeit hinter den Kulissen in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden.

Bekannt wurde inzwischen, dass die Zahl der Bestandteile der Bewerbung von 79 auf 20 bis 25 sinken soll, um zugleich viele bisher isolierte Bergbauzeugen miteinander verbinden zu können. Wie zu hören ist, soll Dippoldiswalde mit dem mittelalterlichen Bergbau weiter auf der Vorschlagsliste stehen, ebenso die zentralen Bergbauzeugen in Altenberg wie der Arno-Lippmann-Schacht und das Besucherbergwerk Zinnwald. Der Altenberger Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler), der selbst im Vorstand des Welterbe-Kuratoriums sitzt, darf vor der finalen Entscheidung, die am Montag erwartet wird, nur so viel sagen: Die Menschen im oberen Osterzgebirge können mit Blick auf den Welterbe-Antrag beruhigt sein, auch wenn es noch die eine oder andere kleine Änderung geben könnte. Indes wackelt Welterbe-Kandidat Glashütte seit Tagen. In dieser Woche gab es ein Gespräch mit dem Welterbe-Verein. Die SZ fragte bei Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) nach.

Herr Dreßler, das Lange-Stammhaus und das Gebäude der früheren Deutschen Uhrmacherschule waren bisher Bestandteil des UNESCO-Weltkulturerbeantrages der Montanregion Erzgebirge. Wird das so bleiben?

Nach dem Gespräch mit Vertretern des Vereins Welterbe Montanregion Erzgebirge gehe ich davon aus, dass Glashütte kein Teil des neuen UNESCO-Weltkulturerbeantrags sein wird. Der bereits vorgelegte Antrag wurde durch die zuständigen Gremien nicht für gut befunden. Den Hinweisen der europäischen Fachleute folgend, ist der Antrag anzupassen. Konkret gilt es wohl, sich auf die Bergbautradition zu konzentrieren und Objekte, unter anderem im Bereich der Bergbaufolgeindustrie, zu reduzieren.

Bedauern Sie die sich abzeichnende Entscheidung?

Grundsätzlich kann ich nachvollziehen, dass sich der Verein nach den vielen Jahren intensiver Arbeit bemüht, den neuen Antrag genehmigungsfähig zu gestalten, und hier keine Risiken eingehen will. Wir respektieren entsprechend die absehbare Entscheidung für Glashütte. Wichtig ist aber, denke ich, festzuhalten, dass wir uns dem Projekt auf Wunsch des Vereins Welterbe Montanregion Erzgebirge angeschlossen und den Prozess gern im Sinne der Region unterstützt haben.

Welche Folgen wird es für Glashütte haben, wenn die Stadt nicht Teil des möglichen UNESCO-Welterbes Erzgebirge sein wird?

Wesentliche Auswirkungen für unsere Stadt kann ich nicht erkennen. Sicher wäre es schön gewesen, Teil des Weltkulturerbes zu sein. Andererseits haben wir das Glück, dass der Name Glashütte dank der Uhrenindustrie recht bekannt ist und sich auch ohne Welterbe gut vermarkten lässt.

Auch die Stadt Augustusburg mit dem berühmten Jagdschloss soll dem Vernehmen nach von der Antragsliste gestrichen werden. Der dortige Stadtrat hat sich inzwischen aber dafür ausgesprochen, weiter Mitglied im Verein Welterbe Montanregion Erzgebirge bleiben zu wollen. Wie geht es in Glashütte weiter?

Wir werden die endgültige Entscheidung des Vereins natürlich abwarten und das angekündigte Angebot, in einer anderen Form Teil des Projekts zu bleiben, mit unseren Projektpartnern hier in Glashütte und dem Stadtrat beraten und am Ende zu einer Entscheidung kommen. Sollten sich die Wege trennen, werden wir sicher freundlich nachfragen, wie mit den von der Stadt Glashütte eingezahlten Mitgliedsbeiträgen verfahren wird. (mit SZ/ks/fh)

