Glashütte investiert in Kindertagesstätten Für 264 000 Euro die Kita in Schlottwitz erweitert werden. Auch in anderen Einrichtungen soll im kommenden Jahr gebaut werden.

© dpa

In den letzten Jahren hat die Stadt Glashütte kräftig in den Ausbau der Kindertagesstätten investiert. 2017 geht es weiter. Das geht aus dem Haushaltsplanentwurf hervor, den Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) am Dienstag vorgestellt hat. So soll für 264 000 Euro die Kita in Schlottwitz erweitert werden. Geplant ist, das Obergeschoss für den Kindergarten herzurichten. Die Räume im Erdgeschoss bekommt die Krippe. Nach dem Umbau, der im Sommer abgeschlossen sein soll, wird die Zahl der Kindergartenplätze von 27 auf 34 steigen. Statt zwölf Krippenkinder können dann 26 betreut werden.

Außerdem soll 2017 der Zugang zu den Garderoben im Reinhardtsgrimmaer Hort für 30 000 Euro umgebaut werden. Weitere 149 000 Euro hat die Stadt für verschiedene Instandhaltungsarbeiten vorgesehen, unter anderem soll das Hauptdach der Glashütter Kita erneuert werden. (SZ/mb)

zur Startseite