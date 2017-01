Glashütte investiert in die Feuerwehr Obwohl in den letzten Jahren größere Summen in den Brandschutz geflossen sind, gibt es noch einiges zu tun.

Das Feuerwehrgerätehaus Niederfrauendorf soll in diesem Jahr umgebaut werden.



Die Niederfrauendorfer Ortswehr ist mit 14 Aktiven eine der kleinen Wehren im Glashütter Stadtgebiet. Stadtwehrleiter Veith Hanzsch möchte auf sie nicht verzichten. „Wir arbeiten daran, dass sie zusammen mit der Nachbarwehr in Oberfrauendorf die Tagesbereitschaft sicherstellen kann“, erklärt er. Dazu sind aber einige Umbauten am Gerätehaus notwendig.

„Die Umkleideplätze und die Fahrzeuggarage entsprechen nicht den Standards“, sagt der Stadtwehrleiter. Deshalb hat der Feuerwehrausschuss den Umbau des Gerätehauses bei der Stadt angemeldet. Diese will dem Wunsch nun nachkommen. Die Verwaltung hat den Umbau für dieses Jahr eingeplant, sagt Bürgermeister Markus Dreßler (CDU). Zwei Hürden sind zu nehmen, damit die geplanten 60 000 Euro auch investiert werden. Zum einen muss der Stadtrat dem von der Verwaltung vorgelegten Planentwurf zustimmen, zum anderen benötigt Glashütte einen finanziellen Zuschuss für den Umbau. Unabhängig davon plant die Stadt diesen bereits. „Wir sind mit der Ortswehrleitung im Gespräch, um Details zu besprechen“, sagt der Stadtwehrleiter. Gemeinsam wolle man eine Lösung finden, mit der alle gut leben können.

Der Umbau des Gerätehauses ist nur eine von mehreren Brandschutz-Investitionen, die die Verwaltung in diesem Jahr plant. In der jüngsten Stadtratssitzung kündigte Bürgermeister Markus Dreßler an, zwei neue Zisternen zu bauen und den Bau einer bereits begonnenen fertigzustellen. Die neuen Reservoirs sollen in Neudörfel und Rückenhain errichtet werden. In beiden Dörfern gibt es zwar Löschteiche, erklärt Hanzsch. Diese seien aber klein. Sollte es in den Dörfern brennen, würde das dort gespeicherte Wasser nicht ausreichen, um die Flammen zu löschen. Erschwerend komme in beiden Orten hinzu, dass sie nicht an das zentrale Trinkwassernetz angebunden sind. „Das heißt, in den beiden Orten gibt es keine Hydranten, die wir anzapfen können“, sagt Hanzsch. Abhilfe sollen nun die Zisternen schaffen. Dreßler ist zuversichtlich, dass die in Rückenhain in diesem Jahr gebaut wird. „Die in Neudörfel wollen wir planen“, ergänzt der Rathauschef. Vielleicht gelinge es der Stadt auch noch, hier ebenfalls mit dem Bau zu beginnen. „Das ist aber sehr anspruchsvoll.“

Bau der Zisterne soll dieses Jahr abgeschlossen werden

Nicht nur auf dem Lande gibt es Gegenden, in denen es potenziell wenig Löschwasser gibt, sagt Hanzsch. Auch in der Kernstadt gibt es ein solches Viertel. Es befindet sich rund um die Schulstraße. Hier diente bisher eine außer Betrieb genommene Klärgrube als Löschwasserreservoir. Dieses sollte durch eine neue Zisterne ersetzt werden. Im Juni 2016 begann eine Bannewitzer Firma mit dem Abbruch der alten Anlage. Wenige Wochen später stellte sie die Arbeiten ein, da es unterschiedliche Ansichten zum weiteren Vorgehen gab. Das Rathaus geht nun offenbar davon aus, dass man sich in den nächsten Wochen mit der Firma einigen und den Bau der Zisterne in diesem Jahr abschließen kann.

Sollten die ambitionierten Pläne der Stadt aufgehen, wäre „Glashütte einen Riesenschritt weiter in der Absicherung des Brandschutzes“, sagt der Stadtwehrleiter. „Denn was nützt die bestens ausgerüstete Feuerwehr, wenn sie kein Löschwasser zum Löschen hat?“

