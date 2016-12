Glashütte erneuert Straßen und baut Gehwege Das Rathaus stellt seine Pläne für 2017 vor. Darunter sind viele Vorhaben, auf die Einwohner schon lange warten.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Johnsbacher Hauptstraße ist nicht gerade eine Vorzeigestraße im Osterzgebirge. Deshalb soll sie ab dem kommenden Jahr erneuert werden. Die Stadt Glashütte legt parallel dazu einen neuen Gehweg an. © Egbert Kamprath Die Johnsbacher Hauptstraße ist nicht gerade eine Vorzeigestraße im Osterzgebirge. Deshalb soll sie ab dem kommenden Jahr erneuert werden. Die Stadt Glashütte legt parallel dazu einen neuen Gehweg an.



Die Baufirmen werden in Glashütte auch im kommenden Jahr gut zu tun haben. Die Stadt will 3,55 Millionen Euro investieren. Das geht aus dem Haushaltsentwurf hervor, den Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) am Dienstag im Hirschbacher Dorfgemeinschaftshaus vorgestellt hat und den der Stadtrat Anfang des nächsten Jahres beschließen soll. Wie in den Vorjahren versucht Glashütte, viele Wünsche zu erfüllen. Zwar sei nicht alles möglich, doch vieles. Immerhin wird rund ein Drittel des Geldes, das investiert wird, in den Straßen- und Gehwegbau fließen.

Eines der größten Vorhaben ist der Ausbau der Ortsdurchfahrt in Johnsbach. Auf den warten die Anlieger schon länger. Nun können sie sich berechtigte Hoffnungen machen. Denn das Landratsamt, das hier die Federführung hat, kann nun endlich loslegen, weil es inzwischen einen beschlossenen Haushalt gibt. „Ich gehe davon aus, dass im nächsten Jahr gebaut wird“, sagt Dreßler, der für die CDU im Kreistag sitzt und den Kreishaushalt mit beschlossen hat. Seine Stadt wird sich an den Arbeiten beteiligen. Im Auftrag des Rathauses werden die Abwasserkanäle neu verlegt. Außerdem bekommt die Straße, die in mehreren Bauabschnitten ausgebaut wird, einen Gehweg. Für dessen Bau stellt Glashütte mehr als 100 000 Euro zur Verfügung. Noch teurer ist der Gehweg, der im Auftrag der Stadt im kommenden Jahr entlang der Ortsdurchfahrt in Reinhardtsgrimma entsteht. Anders als in Johnsbach wird hier schon gebaut. Der Bauherr ist hier das Landesamt für Straßenbau und Verkehr.

Nicht ganz so teuer wie diese Gehwege ist der, den die Stadt in der Glashütter Kernstadt bauen will. Hier möchte das Rathaus ebenfalls einen seit Längerem bestehenden Wunsch einiger Anlieger erfüllen und die Gehwegslücke am DRK-Seniorenheim Prießnitztal schließen.

In der Kernstadt will Glashütte auch das größte Straßenbauprojekt anpacken. Hier soll die Straße zum Erbenhang saniert werden. Obwohl es sich „nur“ um eine kleine, schmale Anliegerstraße handelt, wird der Bau richtig teuer. Nach einer ersten Kostenschätzung werden 350 000 Euro gebraucht, um die am Hang verlaufende Straße zu erneuern. Denn hier müssen auch neue Stützwände errichtet werden.

Neben diesen drei Projekten will Glashütte noch fünf weitere größere Straßenbauvorhaben in Angriff neben. Zudem soll das Bauamt mit der Planung von weiteren Investitionen beginnen. Dafür stehen 35 000 Euro bereit. Nicht unerheblich sind auch die Mittel, die Glashütte für den Straßenunterhalt eingeplant hat.

Alles in allem ist das wieder ein anspruchsvolles Programm, sagt Dreßler. Ob es so umgesetzt wird, hängt nach dem notwendigen Stadtratsbeschluss von zwei Seiten ab. So vertraut Glashütte darauf, dass die Haupteinnahmequelle, die Gewerbesteuer, weiter sprudelt. Das Rathaus hofft nach sechs Millionen Euro in diesem Jahr auf 5,8 Millionen Euro im kommenden Jahr. Doch auch die werden nicht reichen, um alles zu finanzieren. Wie in den Vorjahren soll das für mehrere Vorhaben eingeplante städtische Geld mit Fördermitteln veredelt werden. Kommen die nicht, wird das jeweilige Bauprojekt zurückgestellt.

zur Startseite