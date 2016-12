Glashütte berechnet Gebühren neu Wie hoch die Abgaben ausfallen werden, steht noch nicht fest. Klar ist, dass sie rückwirkend erhoben werden.

Der Glashütter Eigenbetrieb Abwasserentsorgung arbeitet an einer neuen Gebührenordnung für die zentrale und dezentrale Entsorgung. Darüber informierte Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung. Diese sollte dem Stadtrat bereits in diesem Jahr vorgelegt werden. Doch aufgrund der „angespannten personellen Situation“ im Abwasserbetrieb sei es nicht dazu gekommen. Krankheiten und Elternzeiten zwangen den Eigenbetrieb, die Arbeiten zeitweilig zu unterbrechen. Ziel sei es nun, die neuen Gebühren im ersten Quartal 2017 vorzustellen. Dann soll dem Stadtrat auch die zugrunde gelegte Gebührenkalkulation präsentiert werden. Um Gewinne beziehungsweise Verluste des Abwasserbetriebes nicht ein weiteres Jahr fortschreiben zu müssen, möchte Glashütte die neuen Gebühren rückwirkend zum 1. Januar 2017 einführen. Das geht aber nur, wenn der Stadtrat das vorab beschließt, sagte Dreßler.

Nach kurzer Debatte folgte der Rat der Empfehlung der Verwaltung. Der stimmte auch zu, da die Abrechnung der Gebühren meist erst nach dem ersten Quartal erfolgt. Somit ergibt sich für den Abwasserbetrieb kein zusätzlicher Mehraufwand. (SZ/mb)

