Glashütte bekommt eine Drogerie Ein Zwickauer Unternehmen sorgt für einen Neuanfang. Jetzt werden Mitarbeiter gesucht.

In der Glashütter Unterstadt dürfte es bald wieder mehr Leben geben. Unweit der Uhrenmeile gegenüber dem früheren Bistro H 4 soll im Sommer eine Drogerie eröffnet werden. Damit entstehen auch Arbeitsplätze. © Egbert Kamprath

Glashütte. Im ehemaligen Pfennigpfeiffer an der Hauptstraße in Glashütte werden schon lange keine Waren mehr verkauft. Das soll sich ändern. Noch in diesem Jahr soll es hier eine Drogerie geben. Betreiben möchte sie die kleine regionale Kette „Ihre Drogerie Sachsen“. Sie ist bereits in einigen Kleinstädten aktiv und unterhält dort ähnlich große Läden. Im Spätsommer soll die Filiale in Glashütte öffnen, sagt Björn Schmidt. Der 48-jährige Zwickauer ist schon seit Längerem in der Drogeriebranche tätig und hat die Kette 2014 zusammen mit Kerstin Tampe und Ralph Schütz gegründet. Auch diese beiden sind vom Fach, sagt Schmidt. Nach und nach haben die drei Unternehmer Filialen gegründet.

Gegenwärtig ist „Ihre Drogerie Sachsen“ in Berggießhübel, Bad Schandau und Oederan tätig. Aktiv setze man nicht auf eine Expansion. Nur dort, wo es sich anbiete, werde man auch aktiv, sagt Björn Schmidt, der unter anderem fürs Marketing zuständig ist. Auf Glashütte sei man eher zufällig gekommen, sagt er. Glashüttes Ortsvorsteher Maik Lehmann (Wählervereinigung Zeitlos) sei auf die Unternehmer zugekommen und brachte seine Stadt als Standort ins Gespräch. Danach habe man sich die Stadt und das Umfeld näher angeschaut.

Da die Uhrenstadt den anderen Standorten ähnele, habe man den Entschluss gefasst, auch im mittleren Müglitztal eine Filiale zu eröffnen. Schmidt nahm Verhandlungen mit der Firma KDH Haus und Grundstücks GmbH auf, die für die Vermietung zuständig ist. Dabei sei man sich inzwischen über alle wichtigen Details einig geworden. Das bestätigt auch KDH-Geschäftsführer Lutz Dittrich. Er bemüht sich schon seit Längerem um eine Nachnutzung dieser Räume, die sich im Erdgeschoss eines größeren Wohn- und Geschäftshauses unmittelbar an der Uhrenmeile befinden. Nach dem Auszug des Pfennigpfeiffers eröffnete die Billigwarenkette Lilapetz dort eine Filiale, musste aber kurz danach wieder aufgeben. Danach sollte die 160 Quadratmeter große Fläche zu einer Art Galerie werden, die Kunstwerke mit Bezug auf die Uhrenindustrie anbieten beziehungsweise ausstellen wollte. „Es bestand ein Mietverhältnis“, sagt Dittrich. Doch das endete nach einem halben Jahr, ohne dass es zu einer Eröffnung gekommen war. Zuletzt waren die Räume als Begegnungsstätte für die Kernstadt im Gespräch. Mieten wollte diese die Stadt, betreiben sollte sie der Glashütter Freizeit- und Kulturverein. Doch der lehnte aus verschiedenen Gründen ab. Auch für Lutz Dittrich war das ein Rückschlag. Denn die Vermietung von Gewerbeflächen ist derzeit nicht leicht. Für die ehemalige Pfennigpfeiffer-Filiale gab es in jüngster Zeit zwar immer wieder Interessenten. Doch den großen Ketten waren die Räume zu klein, Einzelhändlern wiederum waren sie zu groß. Letztere nahmen auch Abstand, weil sie kein Personal fanden, sagt Dittrich.

An diesem Problem möchte „Ihre Drogerie Sachsen“ nicht scheitern. Deshalb sucht das Unternehmen schon seit Wochen Mitarbeiter. Drei Verkäufer in Teilzeit sollen in Glashütte beschäftigt werden, sagt Schmidt. Gegenwärtig habe sein Unternehmen zehn Mitarbeiter.

Das Angebot werde dem eines klassischen Drogeriemarktes entsprechen. Den Großteil der Produkte werde man über einen norddeutschen Mittelständler beziehen, erzählt er. Aber auch Produkte aus der unmittelbaren Region wie zum Beispiel die eines Badeölherstellers aus Dresden werde man im Sortiment haben.

Eröffnet werden soll die Filiale im August, sagt Schmidt. Man werde zwei bis drei Wochen brauchen, um die Räume einzurichten. „Ich bin guter Dinge, dass alles funktioniert“, sagt Schmidt.

