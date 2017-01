Glashütte baut weiter Kreditverschuldung ab Es sollen planmäßig Kredite getilgt werden, dafür plant die Verwaltung 60 000 Euro auszugeben.

Die Stadt will weiter daran arbeiten, den Kreditschuldenberg abzubauen. Die Verwaltung plant 60 000 Euro auszugeben, um planmäßig Kredite zu tilgen. Darüber informierte Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) bei der Vorstellung des Haushaltsplanentwurfes 2017.

Stimmt der Stadtrat dem zu, würde die Stadt am Ende des Jahres Kreditschulden in Höhe von 548 600 Euro haben. Das wären rund 59 000 Euro weniger als zu Beginn des Jahres. Damit würde die Stadt ihren seit Jahren eingeschlagenen Weg in Richtung Schuldenfreiheit fortsetzen. Denn trotz umfangreicher Investitionen in Schulen, Kindertagesstätten, Straßenbau und die Feuerwehr bemühte sich die Stadt seit Jahren, den Schuldenberg abzuschmelzen. Hatte Glashütte Ende 2015 noch Schulden in Höhe von 1,1 Millionen Euro, so war dieser Betrag ein Jahr später bereits auf 0,6 Millionen Euro gesunken. (SZ/mb)

